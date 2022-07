Saiba quais são as 10 raças de cachorros mais amadas por brasileiros

Se tem um negócio que o brasileiro ama é cachorro! Não é à toa que é o pet é considerado o melhor amigo do homem, né? Com cada vez mais famílias adotando e comprando animais, existem algumas raças que vem se destacando e ganhando popularidade entre os tutores.

Por isso, a fim de mapear alguns dados sobre os caninos, a plataforma DogHero realizou o CensoPet 2021. A partir desse levantamento, os entrevistados responderam questões sobre as raças de cães e um ranking foi montado. A seguir, você confere as 10 raças de cachorros mais amadas do Brasil!

10° lugar: Dachshund (2%)

O famoso “cão salsicha” é originário da Alemanha e pode viver até 16 anos.

9° lugar: Golden Retriever (3%)

Muito querido pelas famílias, o gigante caramelo veio da Grã-Bretanha e deve viver entre 10 e 12 anos.

8° lugar: Pinscher (3%)

Esse pequeno e irritado cãozinho tem origem alemã e austríaca, e pode chegar a completar 16 anos de vida.

7° lugar: Buldogue francês (3%)

Apesar da cara de mal-humorado, ele é considerado um cão de companhia, sabia? Oriundo da França, pode viver, em média, 14 anos.

6° lugar: Lhasa apso (3%)

Pequeno e amoroso, esse cãozinho tem pelagem longa, veio do Tibete e deve assoprar as velhinhas até os 14 anos.

5° lugar: Spitz alemão (4%)

Também conhecido como lulu-da-pomerânia, é nativo da Pomerânia, região europeia entre a Alemanha e a Espanha, e pode chegar a 16 anos.

4° lugar: Poodle (4%)

Peludos, esse cachorrinho foi reconhecido como francês e tem uma expectativa de vida entre 12 e 15 anos.

3° lugar: Yorkshire Terrier (5%)

A medalha de bronze vai parar o pequeno york, que costuma pesar, no máximo, 3,5 kg. Oriundo da Inglaterra, ele vive de 13 a 16 anos.

2° lugar: Shih-tzu (12%)

Basta uma voltinha no shopping para entender que os brasileiros realmente amam essa raça! Com medalha de prata, esse cãozinho é dócil e uma ótima companhia. Vindo do Tibete, deve assoprar até 16 velhinhas.

1° lugar: Cães sem raça definida (SRD) (40%)

Não tem jeito, o maior amor do Brasil é pelos vira-latas! Com diferentes tamanhos e pelagens, eles são os doguinhos mais amados pelos brasileiros. Sua origem se dá pelo cruzamento de diversas raças e a expectativa de vida pode ser um pouco difícil de definir, mas vale se guiar pelo porte do animal.

*Com informações de Terra