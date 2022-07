Sabrina Sato é fenômeno na internet e nos negócios; de comida japonesa ao Metaverso

Sabe do que a apresentadora Sabrina Sato brincava na infância em Penápolis (SP), sua terra natal? De montar uma lojinha na garagem da sua casa e vender de verdade. Ela até entrevistava amigos da escola para serem os vendedores. Sua mesada vinha dessas vendas. Hoje, ela não tem uma lojinha. Desde que saiu do BBB3, em 2003, Sabrina Sato, 41, se tornou uma empresária de sucesso.

Além de ser sócia da holding Sato Rahal, ao lado dos irmãos Karina e Karin, ela tem licenciamentos de algumas marcas (como óculos, maquiagem e lingerie) e é sócia de quatro redes de franquias de áreas como comida, energia solar e tratamento dentário. Também é dona de fazendas produtoras de café e de cana-de-açúcar no interior de São Paulo.

O seu mais recente negócio é uma marca própria de roupa infantil: a Sato Kid, que chegou ao mercado em julho deste ano. Sabrina Sato é sócia junto com o empresário Pedro Ferro. A marca é focada no público infantil de até 10 anos de idade. As vendas são feitas online.

A empresária não informa quanto investiu em cada um dos negócios, nem divulga o faturamento e o lucro do ano passado.

Sabrina Sato ficou conhecida do público em 2003, ao participar do reality BBB, da Rede Globo. Neste ano, ela passou a ser a nova integrante do elenco da nova temporada do “Saia Justa”, no GNT, ao lado de Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Luana Xavier.

Mesada vinha da lojinha

“Empreender veio de uma forma natural. Somos filhos de psicólogos que, além da clínica, empreenderam no comércio. Desde criança, minha brincadeira preferida era montar uma lojinha na garagem de casa e vender de verdade. Nossa mesada vinha dali”, declara. Com a mesada, cujo valor ela não lembra, dava para comprar sorvetes, figurinhas, papéis de carta e lanches na escola.

Na lojinha na garagem, ela e a irmã Karina vendiam perfumes feitos em casa, sachês e brinquedos, entre outros produtos. Karina conta que os perfumes eram feitos com folhas do limoeiro do quintal —elas deixavam as folhas em infusão no álcool e enchiam os frascos de perfume vazios da mãe, para poder vender na lojinha. “A gente abria a garagem, colocava uma mesa bem na porta e pedia para os amigos levarem clientes. A gente brincava e ganhava dinheiro. E até pagava comissão para os amigos”, diz Karina. A “lojinha” funcionava às sextas-feiras à tarde, depois da aula.

Segundo Sabrina Sato, seus pais (Omar Rahal e Kika Sato Rahal) sempre ensinaram os filhos sobre educação financeira.

Empresária aposta no metaverso

Com cerca de 60 milhões de seguidores em suas plataformas sociais (Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube), Sabrina Sato também é ligada nas novidades do mercado. Atenta à onda do metaverso (mundo paralelo digital), ela criou em novembro do ano passado a sua influenciadora virtual, chamada de Satiko.

Satiko é o primeiro produto da startup de tecnologia Biobots, empresa especializada na criação e desenvolvimento de produtos digitais, especialmente NFTs e avatares, ambos conectados ao metaverso.

“A Satiko já nasceu encorajadora. A ideia é que ela estimule as pessoas a correr atrás dos seus sonhos e a ter autoconfiança. E ela é a minha cara, tem o meu jeitinho, minha alegria de viver, meu desejo de respeitar todo tipo de diversidade. A Satiko será minha forma de explorar uma nova autoexpressão”, afirma Sabrina Sato, que é sócia da Biobots.

Empresa de agenciamento artístico

A primeira empresa criada foi a Sato Rahal Empreendimentos Artísticos, aberta em 2003, para gerenciar a carreira e os negócios de Sabrina Sato. Atualmente, o escritório faz o agenciamento artístico de 40 clientes, entre eles as atrizes Deborah Secco e Mariana Rios, a cantora Luiza Possi, o humorista Ceará, o apresentador João Guilherme (filho do Faustão) e o jogador Willian Borges (do Corinthians), entre outros.

Hoje a holding reúne a Sato Rahal Empreendimentos Artísticos, a Sato Participações e, mais recentemente, a SR Digital, aberta em 2020. A SR Digital cuida de influenciadores digitais de diversos segmentos e tamanhos. No casting, estão o casal Mari Gonzalez e Jonas (ex-BBB), a cantora Zizi Possi e o humorista Lucas Maciel, entre outros.

Sabrina é sócia de 4 redes de franquias

A apresentadora também está na franchising. Sabrina Sato é sócia de quatro redes de franquias:

Odonto Special: É uma rede de clínicas odontológicas que oferece diversos serviços, como implantes, ortodontia, endodontia, cirurgia bucal e estética bucal etc. Criada na capital paulista em 2019, a empresa faturou R$ 18 milhões em 2021; lucro de 25%. Tem 60 unidades em operação no país.

Rede Elétrica Solar: É uma rede de franquias de energias renováveis. Criada em 2013 na cidade de Pompéu (MG), a empresa tem 30 unidades em operação no país e faturou R$ 7,8 milhões no ano passado; lucro de 25%.

Academia da Face: É uma rede de franquias que oferece tratamentos faciais, criada em 2019, em São Paulo. São duas unidades em operação e outras sete comercializadas. Faturamento e lucro não foram divulgados.

Peixe ao Cubo: É uma rede de franquias de restaurante japonês, criada em maio de 2018. De cliente do restaurante, Sabrina Sato se tornou sócia. Com sede em São Paulo, a rede tem seis unidades em operação. Faturamento e lucro não foram divulgados.

Licenciamento: de óculos a suplementos

A empresária tem hoje licenciamentos de marcas de óculos (Sabrina Sato Eyewear), fitness e beach wear (Alto Giro), maquiagem (Oceane), lingerie (Bonjour Lingerie), enxoval (Grão de Gente), jeans (Zune Jeans), escova elétrica para cabelos (V Beauty), perfume (Sabrina Sato Jequiti) e suplementos (Evolution Nutrition Lab).

Sabrina também é sócia de duas empresas nos segmentos tech e foodtech.

BioBots: Criada em novembro de 2021, a Biobots tem sede no Brasil e operação em Miami (EUA) e Lisboa (Portugal) e oferece estratégia completa de gestão da vida digital dessas personalidades virtuais, com animação, consultoria comercial, conteúdo digital e gerenciamento de redes. Criou a Satiko.

One More: É uma foodtech criada em São Paulo, em 2017. Produz o “balance drink”, uma categoria de bebidas gaseificadas mais saudáveis e funcionais (combina vitaminas e sais minerais; sem adição de açúcar). O produto está presente em cerca de 2.500 pontos de venda no país.

Sabrina tem investimentos ainda em fazendas produtoras de café e de cana-de-açúcar. Por medida de segurança, as localidades não foram divulgadas.

Com informações do Uol