Sabin impulsiona ações de sustentabilidade em todos os laboratórios de Manaus

Controle de combustíveis, destinação correta de resíduos e uso racional da água estão entre as ações determinadas para o alinhamento da empresa com o Pacto Global

Com o aumento das mudanças climáticas e da poluição, a preocupação com o meio ambiente tem crescido em nível mundial. Em julho de 2021, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou o relatório Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas, que convoca governos, empresas e sociedade em geral para um maior cuidado com o planeta nos próximos 10 anos. A chamada ressalta a importância do setor privado nessas iniciativas, como é o caso dos projetos executados pelo Grupo Sabin no Brasil, incluindo as unidades em Manaus.

“Faz parte de nossa cultura uma atuação corporativa cada vez mais consciente, consistente e coerente com nossos valores. Esse movimento tem feito crescer dentro da empresa a sensibilização e o senso de responsabilidade socioambiental, tanto do ponto de vista corporativo quanto na atuação de cada colaborador”, observa a presidente-executiva do Grupo, Lídia Abdalla.

A empresa é signatária, há mais de 15 anos, do Pacto Global, cujo objetivo é mobilizar a comunidade empresarial e internacional em favor da economia verde. Desde sua chegada à capital amazonense, em 2012, a companhia realiza uma série de projetos neste sentido. Fabiano Castro, gestor do Sabin em Manaus, explica como a responsabilidade ambiental se reflete no dia a dia da operação. “Temos coleta seletiva, monitoramento do consumo de combustíveis da frota para reduzir a emissão de gás carbônico, tratamento de efluentes, programa para redução do uso de descartáveis e as ações de desenvolvimento e capacitação sobre consumo racional de recursos hídricos e energéticos realizados por meio da UniSabin.” Ano passado, o Grupo somou, em âmbito nacional, 2.621 horas de cursos relacionados à temática ambiental.

Resíduos

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), do total de resíduos gerados pelas atividades de saúde, incluindo laboratórios, cerca de 85% são resíduos gerais não perigosos, comparáveis aos resíduos domésticos. Somente em 2021, o Sabin reciclou, em todo o país, 147,1 toneladas desse material de descarte, um aumento de 45% em comparação a 2020 (101,5 toneladas), conforme seu último relatório de sustentabilidade.

“Em Manaus, o programa de coleta seletiva destina papelão, plásticos e papéis para associações de recicladores. Iniciado em julho deste ano, gerou até setembro mais de 560 quilos de lixo reciclável. A estimativa é que consigamos alcançar, até fim de 2022, uma tonelada de resíduos para reaproveitamento”, comenta o gestor regional.

Além da reciclagem, há ações voltadas para evitar a produção de mais lixo. Na capital do Amazonas, por exemplo, o Sabin deixa de utilizar cerca de 23 mil copos plásticos por mês, considerando uma estimativa de quatro copos por colaborador diariamente. Em vez disso, utiliza o ‘ecocoppo green’, cujo material é feito de polipropileno oxibiodegradável, reduzindo o tempo de decomposição para cerca de 6 a 12 meses, diferente dos plásticos usuais (até 400 anos).

“Além de beneficiar o meio ambiente, esse copo é composto por um material que não faz mal à saúde, livre de BPA, substância apontada como prejudicial ao organismo. Também trabalhamos junto aos colaboradores o programa ‘Adote Uma Caneca’, em substituição ao uso de copos descartáveis, o que minimiza a produção de resíduos”, diz Fabiano Castro.

O gestor destaca que a empresa busca ainda otimizar as rotas dos carros de sua frota em Manaus para reduzir as emissões de gás carbônico. Outra preocupação é com o desperdício dos recursos hídricos e energéticos. “Automatizamos as luzes dos nossos banheiros com sensores. Essa pequena mudança nos garante uma economia de até 75% de energia, se compararmos a um local que não possui sensor. O mesmo com a água, já que nossas torneiras são semiautomáticas, ou seja, se desligam sozinhas após um tempo, o que gera uma economia de 70% em cada pia”, comenta.

