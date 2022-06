“Sabá Reis é um homem forjado na simplicidade e no humanismo”, afirma Belarmino Lins

“O ex-deputado estadual e ex-secretário Sabá Reis é um homem vocacionado a servir ao Amazonas, forjado na simplicidade e no humanismo, exercendo cargos sempre para servir, e não se servir, deixando a marca do seu trabalho e da sua competência por onde passa desde os tempos de Gilberto Mestrinho”.

Foi dessa forma que o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) definiu o ex-titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, homenageado, nesta segunda-feira (20) com a Medalha Ruy Araújo, em sessão realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), de autoria do deputado Sinésio Campos (PT) e presidida pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (UB).

Em discurso proferido da tribuna da Aleam, em nome do Plenário Ruy Araújo, Belarmino destacou a longa trajetória, de 40 anos, do homenageado exercendo cargos em que “formatou sua trilha de sucesso”, trajetória iniciada durante o primeiro governo de Gilberto Mestrinho, no começo da década de 80.

No pronunciamento, Belarmino Lins também ressaltou o desempenho de Sabá no cargo de primeiro secretário da Mesa Diretora da Aleam, em 2009, no terceiro mandato de Belão no comando da Casa Legislativa. “Se eu era o número um, Sabá era o número dois no Poder Legislativo Estadual, ele sempre foi um líder top que se transformou em um dos melhores secretários da elite do primeiro escalão do governo David Almeida. Sabá sempre seguiu as pegadas do povo, ele sempre está lá com o seu trabalho incessante. Que Deus o proteja”, finalizou Belarmino.

Participaram da homenagem a Sabá o advogado Sérgio Litaiff Filho, titular da Secretaria de Governo, representando o governador Wilson Lima; o prefeito de Manaus, David Almeida; desembargador Flávio Pasquarelli (TJAM); senador Omar Aziz (PSD); deputado federal Sidney Leite (PSD); vereador David Reis (Avante), presidente da Câmara Municipal de Manaus; ex-prefeito Alfredo Nascimento, presidente do PL; conselheira Yara Lins, vice-presidente do TCE-AM; e o advogado Jean Cleuter Mendonça, presidente da OAB-AM, dentre outras autoridades e parlamentares.

*Com assessoria