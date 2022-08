Rússia condena jogadora de basquete dos EUA a 9 anos de prisão

A jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner foi condenada a nove anos de prisão ao ser considerada culpada por tráfico de drogas nesta quinta-feira (4). A decisão foi anunciada pelo tribunal de Khimki, próximo a Moscou, e já era esperada.

O prazo foi um pouco menor do que o pedido pela Promotoria da Rússia, que queria uma pena de nove anos e meio e multa de 1 milhão de rublos (cerca de R$ 87,4 mil).

Considerada uma das melhores jogadoras de basquete do mundo, Griner foi detida em 17 de fevereiro no aeroporto de Moscou por estar com óleo de cannabis em um cigarro eletrônico.

Ela estava indo para a Rússia para atuar por um time local, já que a WNBA estava de férias. É bastante comum que as jogadoras façam esse tipo de ação, deixando seu time nos EUA, no caso, o Phoenix Mercury, para atuar por outras equipes.

A norte-americana sempre alegou que não planejou levar drogas para a Rússia e que fazia uso do óleo para tratamento, já que ele é liberado nos Estados Unidos. No entanto, esse tipo de produto é proibido na Rússia.

Por isso, Griner foi acusada de tráfico de drogas e, em uma das audiências do processo na Rússia, a atleta de 31 anos de idade se declarou “culpada”.

No final de julho, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia revelou que Moscou vem negociando uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos. As tratativas envolveriam Griner, mas nada ainda foi concretizado.

Após a decisão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a decisão, que chamou de “injusta”, e pediu à Rússia “para liberá-la imediatamente”.

