Ruivinha de Marte é confirmada na competição A Fazenda 14

A tiktoker Ruivinha de Marte foi confirmada como um dos 20 competidores de A Fazenda 14 (Record), que estreia na próxima terça-feira (13). Famosa nas redes sociais, a amazonense acumula quase 18 milhões de seguidores no TikTok e mais de 6 milhões no Instagram, e busca tanto fama quanto dinheiro no reality.

“Continuo com meu objetivo de fazer o melhor para minha família. Já tenho muitos seguidores, mas quero conquistar um público novo, que é o público da TV. Quero mostrar lado cantora, engraçado do dia a dia. As pessoas que me acompanham querem saber como é a Ruivinha brigando, como é a Ruivinha triste?”, afirmou ao ser anunciada no Hoje em Dia (Record).

A influenciadora, que afirma ser uma fã de realities, chegou a gravar um clipe com Anitta e virou notícia em julho ao sofrer um acidente de carro em Manaus. Ela também defendeu recentemente maior valorização de artistas em sua própria terra. Agora, podendo se tornar uma artista nacional, ela afirma que não vai esquecer suas raízes.

Sobre sua participação em A Fazenda, ela diz que chegará com tudo e dançando. “Enquanto o pessoal estiver brigando eu vou estar dançando com as vacas. Tenho sangue amazonense na veia”, afirmou ela, que também disse não ter uma estratégia definida para o jogo. “Quando entra com muita estratégia acaba não dando muito certo”.

*Com Folhapress