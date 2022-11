Ruas decoradas da Copa se transformam em pontos turísticos com apoio da Prefeitura

Com apoio da Prefeitura de Manaus, milhares de manauaras acompanharão os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Qatar, que começou no domingo (20). Cinco ruas enfeitadas, que se tornaram pontos turísticos da capital amazonense, terão serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão, fornecidos pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

As rua 24 de Agosto, no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 03, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Galvão, no São José1, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste de Manaus foram as aprovadas no edital Ruas da Copa 2022.

O projeto do prefeito David Almeida é fortalecer o apelo turístico que essas vias passaram a ter ao longo das últimas copas. Algumas delas, inclusive, ganharam as redes sociais da Fifa nos últimos dias. Na publicação, a entidade máxima do futebol mundial escreveu: “A febre do #FIFAWorldCup chegou em Manaus. No Amazonas, o maior Estado do Brasil, os torcedores de futebol se uniram para decorar as ruas antes da 22ª Edição do torneio”.

