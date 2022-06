Rozenha lança pré-candidatura a deputado estadual em evento lotado de apoiadores

Sobre os olhares de milhares de pessoas o empresário Ednailson Rozenha (PMB) lançou na noite de ontem (17), a pré-candidatura a deputado estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira. Rozenha que já foi vereador, volta a disputa eleitoral sendo considerado um dos pretendentes a cadeira na ALEAM mais fortes do pleito.

O porto velhence está de volta depois de nove anos quando saiu da vida pública para se dedicar a sua empresa a Sapatinho de Luxo, presente em 18 estados do Brasil. Além disso, foi presidente do Fast Clube e candidato à presidência da Federação Amazonense de Futebol (FAF), com chances reais de ser o novo presidente.

Rozenha afirma está super empolgado e surpreso com tanto carinho e apoio dos moradores da zona sul de Manaus. “ Generoso, nunca vi tanto amor, não sei se sou merecedor, o que sei é que fiquei muito emocionado com tanto carinho e tanto apoio, isso me dá a certeza que fiz a coisa correta, sai no momento certo e regresso no momento ideal.

“Hoje, 10 anos depois, sinto esse chamado de volta no meu coração. Me sinto pronto para fazer mais para o Amazonas. O povo quer uma mudança e a nossa pré-candidatura representa uma mudança no empreendedorismo, na Assembleia e a gente tá feliz do povo estar gritando pela gente”, disse.

Em seu discurso, Rozenha falou da importância da Amazônia, do resgate aos empregos e de sua paixão pelo empreendedorismo. “ Sou apaixonado pelo o que faço, e sei que empreender no Brasil é algo muito difícil, mas, ainda é o caminho para gerarmos milhares de empregos, é nisso que eu acredito e por isso vou lutar.”

Além de Aziz, também estiveram presentes no evento o deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), o vereador Ivo Neto (Patriota), o presidente estadual do Cidadania, Elci Barroso, e o presidente regional do PMB, Charles Sampaio.

Pré-candidato

Ednailson Rozenha é natural de Porto Velho, Rondônia, onde viveu parte da infância, o jovem chegou em Manaus em 1996, quando montou um pequeno depósito de mercadorias em geral na Rua Jonathas Pedrosa, em sociedade com um amigo e, dois anos depois, começaram a prosperar no comércio local, iniciando no ramo empresarial.

Anos depois, Rozenha começou a atuar nos eventos da Zona Sul, onde passou a ser conhecido pela predisposição para ajudar as atividades esportivas, culturais e sociais. Admirador de esportes, principalmente do futebol, foi eleito por diversas vezes como presidente do Fast Clube.

