Roubos a passageiros aumentaram 11% em Manaus, denuncia Delegado Péricles

O aumento em 11% no número de roubos a passageiros do transporte coletivo de Manaus, em comparativo com mesmo período de 2021, foi alvo do descontentamento do deputado estadual Delegado Péricles, durante discurso, na manhã desta quinta-feira (30), na Tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Para o parlamentar, a ausência de ações efetivas para conter a criminalidade têm permitido que abordagens criminosas apresentem números cada vez mais alarmantes e deixem a população cada vez mais temerosa. De acordo com dados obtidos pelo parlamentar, 1150 roubos a passageiros já foram contabilizados entre os meses de janeiro e abril deste ano.

“Não é a primeira vez que subo à Tribuna para denunciar a onda de roubos a passageiros do transporte coletivo. Já citei, inclusive, casos de agressão e morte, decorrentes dessas abordagens criminosas e nada foi feito para mudar essa realidade. Agora o que eu vejo é um roubo atrás do outro, uma população insegura no caminho de casa ou do trabalho, e nada sendo feito pela gestão da segurança pública do estado”, denunciou o deputado.

Péricles citou durante discurso três assaltos ocorridos no intervalo de domingo à quarta dessa semana. No primeiro deles, dois passageiros foram agredidos durante abordagem à linha 678, enquanto nos outros casos, uma grávida passou mal no 640 e outros passageiros viveram momentos de terror na rota do 560. “Em uma semana, já posso citar de imediato três ocorrências. Quantas serão necessárias para que o trabalho seja feito no sentido de conter esses bandidos? Eu vou subir aqui para cobrar quantas vezes forem necessárias”, disse.

O deputado estadual também denunciou a demora na publicação de números referentes ao mês de maio, considerando que o mês de junho também chega ao final nesta quinta-feira. “Precisa haver transparência nesses dados. É um direito de todos esse acesso”, concluiu.

*Com assessoria