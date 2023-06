Rosa Weber diz que faltam mulheres no STF no dia da indicação de Zanin

A ministra Rosa Weber , atual presidente do Supremo Tribunal Federal , lamentou nesta quinta-feira (1°) ao dizer que há uma pequena quantidade de mulheres na cúpula dos Tribunais Superiores e no Poder Judiciário. O posicionamento aconteceu horas depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicar Cristiano Zanin para substituir Ricardo Lewandowski na Corte.

O nome do advogado terá que ser avaliado pelo Senado Federal. Após a análise, os senadores decidirão se aprovam ou não Zanin para ocupar uma cadeira no STF. Cristiano precisará passar por uma sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) para depois ocorrer a votação no plenário.

Porém, Zanin não é unânime entre os petistas. Há alguns grupos que gostariam que Lula indicasse um jurista negro ou uma mulher para promover diversidade na Suprema Corte. Com a indicação do advogado, o STF seguirá apenas com duas mulheres, Rosa Weber e Cármen Lúcia.

“No Brasil, nós temos muitas mulheres na base da magistratura, na Justiça em primeiro grau, mas o número decresce no intermediário. Na cúpula, nos tribunais superiores, o número é ínfimo”, comentou.

Rosa Weber relatou que foi a primeira mulher da carreira da magistratura que conseguiu chegar ao STF, lamentando a falta de representatividade.

Em março, ela tinha dito que ter poucas mulheres no Judiciário representa um “déficit” com a democracia.

“Reverter essas disparidade histórica de representação é imperativo que nos desafia a todos. Homens e mulheres, partidos políticos. Sociedade civil e instituições do estado”, falou no Dia Internacional das Mulheres

Lula indicou Zanin

Mesmo com a pressão para indicar um homem negro ou uma mulher, Lula seguiu com o seu desejo e optou por Cristiano Zanin, que foi seu advogado durante a Operação Lava Jato.

O petista tinha decidido por Zanin em abril, mas optou por esperar um pouco para indicá-lo oficialmente. De lá para cá, conversou com parlamentares e ministros do STF para saber se o advogado teria risco de sofrer alguma rejeição.

Ao escutar que o nome de Zanin seria aprovado sem nenhum empecilho, Lula comunicou nesta quinta a indicação dele para o STF.

