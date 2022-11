Ronaldo e Rivaldo apostam em Neymar para conquistar a Chuteira de Ouro da Copa

A parceria entre Ronaldo e Rivaldo em campo rendeu a conquista do penta para o Brasil e marcas individuais para os embaixadores da Betfair na Copa do Mundo de 2002, o ex-centroavante concluiu a competição com a Chuteira de Ouro na artilharia isolada do torneio com 8 gols, três a mais que Rivaldo, vice-artilheiro do torneio e tido por muitos especialistas e por Felipão, técnico da Seleção na época, como o craque da competição.

Passados 20 anos daquela conquista histórica, a Betfair perguntou aos ídolos a sua opinião sobre quais estrelas do futebol mundial têm a chance de levar a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo. Para Ronaldo, Neymar é um dos favoritos ao prêmio individual.

“Eu não tenho muito claro neste momento quem poderá ser o Chuteira de Ouro da Copa, mas acho que o Neymar pode ser uma das surpresas como artilheiro. Messi e Cristiano Ronaldo são os nomes com grandes chances e com garantia de gol em uma Copa do Mundo e, por consequência, com grandes chances de figurarem no Bola de Ouro da Copa”, afirmou Ronaldo.

Para Rivaldo, a Premier League é fundamental para a competitividade da Seleção. “É o campeonato mais difícil da atualidade. Esses jogadores brasileiros que atuam por lá estão acostumados com o alto nível de competitividade. Por isso Tite ficou de olho no futebol inglês para a Copa do Mundo, pois sabe que eles poderão contribuir muito com a qualidade técnica de sua equipe num campeonato de tiro curto”.

Ronaldo destacou a importância dessa quantidade de atletas no grupo: “Na Copa de 2018, a Seleção Brasileira tinha seis jogadores disputando a Premier League. Para este Mundial temos 12 atletas em altíssimo nível. Dobramos o número de atletas do campeonato e isso demonstra a força do campeonato inglês hoje, com um poder financeiro muito grande, levando os melhores jogadores para a maior competição de futebol do mundo atualmente”.

Ronaldo ainda elogiou o bom momento que alguns dos principais jogadores da Seleção vivem na Inglaterra na temporada atual. “É bom pois os brasileiros que estão atuando lá na Premier League também estão se destacando muito frente aos seus times, exemplo de Gabriel Jesus, Richarlison, Antony”, concluiu.

