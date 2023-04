Rogério Ceni é demitido do São Paulo em nova passagem sem títulos

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. O ex-goleiro e ídolo do clube foi demitido após a vitória da equipe contra a Puerto Cabello na Sul-Americana.

O Tricolor fez o anúncio através de nota oficial compartilhada nas redes sociais. Além de Ceni, deixam o clube auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

Milton Cruz comandará o treino de hoje. Enquanto isso, a diretoria tricolor busca um novo técnico.

O treinador não conquistou nenhum título na sua segunda passagem como comandante são-paulino. Foram 106 jogos, com 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas (cerca de 55% de aproveitamento).

Ceni deixa o clube após um ano e seis meses. O treinador substituiu Hernán Crespo e chegou com contrato até o fim do ano seguinte. Cumpriu o objetivo imediato de manter o time na Série A do Brasileirão, assegurando permanência para 2022.

Em sua primeira temporada completa, Ceni foi vice duas vezes. O treinador colocou o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, mas sua equipe cedeu diante de Palmeiras e Independiente Del Valle, respectivamente. No Brasileirão, a equipe ficou com a nona posição e ficou fora da Libertadores pelo segundo ano consecutivo.

A briga por reforços — e a falta de utilização de alguns jogadores — marcou a passagem de Ceni no São Paulo. O técnico se notabilizou por fazer reclamações e pedidos à diretoria em entrevistas coletivas.

Entre empréstimos e aquisições definitivas, o clube contratou 12 jogadores em 2022 e 9 em 2023. Dos 12 atletas que chegaram na temporada passada, cinco deles não estão mais no clube: Nikão, Patrick, Marcos Guilherme, Andrés Colorado e Nahuel Bustos.

Veja a nota do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

O Clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes.

O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento.

*Com informações de Uol