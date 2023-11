Rodrigo Guedes fiscaliza reforma da quadra do São Raimundo que será inaugurada amanhã

O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) fiscalizou o último estágio das obras de reforma da Quadra Poliesportiva Edmilson Santos no bairro do São Raimundo, fruto de sua emenda parlamentar. A quadra será inaugurada pelo vereador, junto com a comunidade, amanhã (25), às 18h.

A reforma da quadra foi conquistada através da emenda parlamentar destinada por Guedes, no valor de R$ 150 mil, em 2021 com o apoio do ex-vereador Amom Mandel que também contribuiu com a destinação de R$ 50 mil para as obras enquanto ocupava o cargo na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Além da reforma completa, a quadra esportiva contou com a construção de um banheiro feminino, antes, as mulheres utilizavam de forma inapropriada e inadequada o mesmo banheiro dos homens, iluminação com instalação de nova rede elétrica, nova rede hidráulica, reaplicação do piso e pintura com tinta epox, novas grades de ferro nos fundos e lateral da quadra, pintura completa interna e externa.

Nesta semana, o vereador Rodrigo Guedes esteve na quadra poliesportiva fiscalizando os últimos detalhes da reforma e destacou que a revitalização faz parte de um trabalho contínuo e possui um significado especial devido seu crescimento no bairro São Raimundo.

“Para mim essa obra tem um significado muito especial, pois nasci e cresci na rua que fica atrás desta quadra, a Rua Boa Vista, minha casa ficava a 50 metros dela e não tinha um dia da semana que eu não brincava de futebol nela. É a segunda vez que consigo a reforma desta quadra. Até hoje jogo meu pebol nessa quadra, semanalmente. Passei nela os melhores momentos da minha infância e adolescência e estou mais uma vez devolvendo para a vida o que a vida me ofereceu”, declarou.

Essa é a segunda vez que Guedes conquista a reforma da Quadra Esportiva, a primeira ocorreu em 2014, quando Rodrigo Guedes era subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer.

