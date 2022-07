Rodrigo Guedes doa reajuste para vítimas do incêndio e provoca colegas a fazerem o mesmo

O vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) vai doar 26% de seu salário, no valor de R$ 2,5 mil, para apoiar as vítimas do incêndio que destruiu esta semana 10 casas no São Jorge. O anúncio foi feito pelo vereador em um dos centros de doação, no Ginásio Nininberg Guerra, localizado na rua Vicente Torres Reis, no São Jorge.

O incêndio atingiu pelo menos 10 casas localizadas na rua Ambrósio Aires, antiga rua da Cachoeira, e deixou 17 famílias desabrigadas, segundo a Defesa Civil. Guedes destinou o valor referente ao aumento salarial dos vereadores aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), em 2020.

“Essas famílias perderam suas moradias e todos os seus pertences no incêndio, todas estão em estado de vulnerabilidade, dependendo de doações da população e das ações das secretarias municipais. Vou destinar o valor referente ao aumento salarial que recebo como vereador de Manaus para que essas famílias sejam assistidas. Sou contra o aumento salarial, todos os meses tenho doado, desde o primeiro mês que aumentou, que foi janeiro! Faço o apelo para que os demais vereadores e políticos também voltem a atenção para essas famílias. Já pensou se todos os 76 políticos de mandato em Manaus doassem? Eu farei a minha parte”, destacou.

As famílias foram encaminhadas para o ginásio Ninimberg Guerra, onde estão recebendo doações de itens de higiene, roupas, móveis, eletrodomésticos, entre outros.

Essa é a sexta doação feita pelo vereador desde que passou a valer o reajuste, cada uma no valor de R$ 2.500,00, totalizando R$ 15.000,00. Guedes é o único parlamentar a realizar a doação do valor do reajuste.

O parlamentar foi o autor do Projeto de Lei (PL) 010/21, que propôs a revogação da Lei nº 481/2020, que instituiu o aumento salarial, porém o PL segue em tramitação na Casa Legislativa mesmo após um ano, desde janeiro de 2021. Com a Lei em vigor a partir de janeiro deste ano, os parlamentares passaram a receber uma remuneração mensal bruta de R$ 18,9 mil, sendo R$ 14 mil líquido.

