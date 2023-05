Rodrigo Guedes denuncia postos por não repassarem redução no preço dos combustíveis

Na luta pelos direitos do consumidor, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) denunciou a falta de redução da gasolina nos postos de combustíveis da capital amazonense, mesmo após o oitavo anúncio de redução feito pela Refinaria da Amazônia (Ream).

A média nos preços da gasolina teve uma redução de 0,47% e do diesel entre 1,37% e 1,43% para as distribuidoras em Manaus, o anúncio foi feito na última sexta-feira (12). No entanto, cinco dias após o anúncio da Refinaria da Amazônia, os postos de combustíveis ainda não reduziram os valores.

Em busca da redução no preço da gasolina e diesel, Guedes irá denunciar o que considera um golpe dos postos de combustíveis à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE), Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Procon, por prática abusiva no valor do combustíveis.

Rodrigo Guedes criticou a ação coordenada dos postos e destacou os prejuízos causados aos consumidores.

“Isso é muito grave! Os consumidores estão sendo enganados e os postos e combustíveis cometendo uma prática abusiva. Existe uma redução que precisa ser executada, o valor real dos combustíveis precisa chegar nas bombas para o consumidor! Quero que isso seja investigado e acima de tudo que o preço reduza nos postos de forma justa para a população”, declarou.

Com informações da assessoria