Após várias residências serem atingidas por alagações no Conjunto Duque de Caxias, no bairro Flores, devido a uma obra irregular iniciada pela Construtora Colmeia, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) cobrou punições à construtora e a investigação de obras irregulares em Manaus.

A alagação que atingiu diversas residências do Conjunto Duque de Caxias ocorreu devido ao desmatamento de uma área verde cometido pela própria Construtora Colmeia, segundo denúncias de moradores. A água das fortes chuvas que atingiram a capital nos últimos dias ficou represada no local da obra e acabou atingindo os imóveis e várias famílias perderam seus móveis e automóveis com o sinistro.

O vereador Rodrigo Guedes esteve no local e constatou que pelo menos 23 mil metros quadrados da área verde foram destruídos pela Construtora Colmeia para a construção do condomínio “Le Jardim”. Além disso, segundo investigações preliminares, a obra não tinha licença para ser executada.

“A regra é muito clara, toda ação tem uma reação, não dá para autorizar que 23 mil metros de área verde sejam destruídos sem pensar em desastres como esse. Moradores com cinco décadas de residência no local, pela primeira vez, sofrem alagação em suas casas. Não há dúvidas de que o aumento estratosférico de alagações em Manaus tem uma relação direta e intrínseca com a perda de áreas verdes, seja fruto de licenciamentos ambientais indevidos ou invasões/ocupações irregulares. Estão acabando com todas as áreas verdes da capital, não podemos deixar essa situação sem punições e investigação. Irei à Justiça por essas famílias e por Manaus!”, declarou.

Guedes vai ingressar na Justiça com o pedido de indenização às famílias vítimas do sinistro e investiga sobre a obra irregular cometida pela construtora, além de verificar as licenças ambientais concedidas pelo poder público.

Com informações da assessoria