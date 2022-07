Rodrigo Guedes apresentará PL proibindo faixa azul enquanto ônibus não forem adaptados

Após o anúncio de possível retorno da faixa azul em Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) irá apresentar um Projeto de Lei proibindo o retorno da faixa, até que os ônibus sejam adaptados de forma correta e passem a trafegar somente pela via esquerda das avenidas Constantino Nery, Max Teixeira e Torquato Tapajós.

A volta da faixa azul estava prevista para ocorrer no dia 1º de agosto, no entanto, após pressão popular, a Prefeitura de Manaus suspendeu o retorno da faixa exclusiva para ônibus do transporte público, na avenida Constantino Nery.

Mesmo após a suspensão do retorno para o próximo mês, a Prefeitura de Manaus pode estabelecer uma nova data para que a faixa exclusiva para os transportes coletivos voltem a funcionar. Para combater essa medida, Guedes irá apresentar um PL para que o funcionamento da via continue suspensa até que a Prefeitura e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizem adaptações nos coletivos para que trafeguem somente no lado esquerdo das vias.

“Não tem como liberar um sistema que na prática não funciona! A faixa azul está presente nas vias, mas os ônibus continuam trafegando no lado direito e na faixa do meio. Qual a finalidade da faixa exclusiva para os coletivos, se eles não estão adaptados para o sistema viário? Vou apresentar a proposta para que a faixa continue suspensa até que as secretarias responsáveis realizem as adaptações necessárias para que o trânsito não seja prejudicado e inclusive os usuários do transporte coletivo que utilizam linhas de ônibus que circulam fora da faixa, pois estes são os mais prejudicados”, destacou.

