Rodrigo Guedes apresenta projeto para proibir mudança de nome de ruas em Manaus

O vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) apresentou um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Manaus (CMM) que prevê a proibição na alteração dos nomes das ruas, em Manaus. A proposta é destinada as ruas que já tenham sido nominadas através de leis sancionadas pela Prefeitura de Manaus.

A proposição busca evitar, manobras populistas, homenagens indevidas e coibir a prática na elaboração de projetos com finalidade de gastos ilícitos, como por exemplo, renomeação de ruas para faturar novo saneamento, calçamento, iluminação pública na cidade.

Para o parlamentar, em muitos casos, as alterações servem apenas para suprir os interesses de políticos locais, que priorizam homenagens à familiares de agentes políticos como forma de troca de favores partidários.

“A mudança no nome das ruas despreza a memória, história e a tradição dos bairros. Em muitos casos, as ruas são nominadas com a identidade de uma figura que lutou para conseguir melhorias para as localidades. Não podemos permitir que essas memórias sejam apagadas para beneficiar a classe política. Não posso admitir”, disse o vereador.

Guedes acrescentou ainda que as constantes mudanças no nome das ruas e avenidas também causam confusão e acarretam problemas aos cidadãos, como dificuldades na entrega de encomendas, em aplicativos de locomoção, além da necessidade de alterações contratuais que acarretam em constantes gastos cartoriais.

