Rock in Rio: 70% do público se interessa por sustentabilidade, diz pesquisa do Datafolha

Levantamento feito pelo instituto Datafolha, a pedido da empresa de papel e celulose Suzano, mostra que a maior parte do público do Rock in Rio se interessa por temas como sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Das pessoas ouvidas, 70% afirmaram que se interessam pelo tema, ante 29% que disseram ter “um pouco” de curiosidade sobre o assunto. Apenas 1% alegou não ter nenhum interesse em sustentabilidade.

A pesquisa entrevistou 412 pessoas durante o primeiro dia de festival, na última sexta-feira (2), e tem margem de erro para o total da amostra nacional de 5 pontos para mais ou para menos.

Desse público, 54% responderam que o material ideal para se utilizar em embalagens de produtos é o papel.

A segunda opção mais votada foi o vidro, com 21%. Depois, o plástico, com 12%, e por fim o alumínio, com 8%.

Esses mesmos entrevistados também responderam sobre o hábito de comprar produtos sustentáveis. Do total, 21% alegaram que compram esse material sempre, enquanto 61% disseram que o fazem às vezes. Já 12% afirmaram que raramente adquirem itens do tipo e 6% disseram que não costumam comprá-los.

Com informações do Yahoo Finanças