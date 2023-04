Roberto Sabino discute com Sérgio Fontes medidas de segurança nas escolas e UBS’s

O secretário Sérgio Fontes apresentou ao vereador as medidas que já foram tomadas para aumentar a sensação de segurança nas escolas e UBS’s

O vereador Roberto Sabino (Podemos) esteve ontem (13), em reunião na Casa Militar de Manaus, com o secretário municipal de Segurança, Sergio Fontes, com objetivo de debater questões sobre a segurança pública na cidade, principalmente nas escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) considerando os últimos casos ocorridos de violência e atentados nos colégios da capital.

Segundo o secretário, a Prefeitura de Manaus já tem tomado providências para reforçar medidas de segurança com objetivo de tranquilizar a população principalmente no interior das escolas municipais e UBS´s. Entre as medidas que já foram implementadas estão a Ronda motorizada da Guarda Municipal, a contratação de mais 350 agentes de portaria além do botão de pânico presente em todas escolas municipais, que se acionado, mobiliza todo o aparato policial em questão de minutos.

Também foi apresentada a proposta de um Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Militar para a compra das horas de folga de policiais militares, para que estes possam atuar na proteção das escolas, UBS’s e prédios públicos. Sérgio Fontes afirmou que o novo concurso público para Guarda Municipal deve ocorrer ainda em 2023 com previsão do lançamento de edital para julho e provas no final do ano.

“É de suma importância apresentarmos com urgência novas ações e táticas para combater a violência e o terror tanto em colégios quanto nos postos de saúde e prédios públicos em geral”, enfatizou o secretário.

Não podemos deixar o medo e a insegurança se alastrarem, por isso são importantes as ações integradas entre as Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal para combater qualquer suspeita de violência e ameaça e levar mais segurança para as nossas crianças”, assegurou o vereador em seu discurso.

