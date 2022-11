Roberto Justus é diagnosticado com câncer na bexiga, passa por cirurgia e fará quimio

Empresário e ex-apresentador de A Fazenda e do reality ‘O Aprendiz’ afirma estar bem-disposto e respondendo bem ao tratamento

O empresário Roberto Justos, 67 anos, contou que descobriu o tumor maligno durante um exame de rotina. “Durante um check up que eu faço todos os anos eu descobri um cisto na bexiga que tinha uma coisa sólida dentro”, explicou, em um vídeo publicado na rede social do empresário, que está se tratando com o oncologista Fernando Maluf, o mesmo médico procurado por Simony quando a artista também descobriu estar com a doença.

Segundo o Justus, seu o médico decidiu operá-lo imediatamente. “Abrimos e descobrimos que era mesmo um tumor maligno. Então eu tinha mesmo um câncer de bexiga, invasivo. Só que foi tirado a tempo”, explicou. “Quando a gente trata do assunto precocemente o câncer não é uma sentença de morte para ninguém, afirmou.

Confiante em sua recuperação plena, Roberto Justus pontuou que a forma saudável como leva a vida pode ajudá-lo neste momento: “Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho vão ser importantes aliados que eu tenho para me livrar de vez desse problema”.

O empresário explicou, ainda, que apesar de já ter retirado o tumor, vai precisar fazer quimioterapia. “O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. “Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura”, detalhou.

