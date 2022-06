Roberto Cidade visita seis municípios no fim de semana e presta contas de seu mandato

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), participou na tarde de ontem (18), do lançamento da pedra fundamental das obras do Loteamento Guaranatuba, em Maués. O município do Baixo Amazonas foi o sexto visitado por Cidade, desde quinta-feira, numa intensa agenda pelo interior do Estado para prestação de contas de seu trabalho parlamentar.

A agenda que teve início por Manacapuru, passando por Tabatinga, Anori, Careiro Castanho e Manaquiri. Hoje (19), o deputado tem ainda um encontro com populares em Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

“É importante estarmos no interior, conhecendo as demandas da população, conversando com as pessoas e trocando ideias de como ajudar a promover melhorias, como podemos atender aquilo que é mais necessário. Nos últimos dias, estive em seis municípios fazendo reuniões, conversando, escutando, prestando contas do meu trabalho. Essa proximidade é importante e esse é um compromisso nosso. Me alegra poder ver os avanços que estamos ajudando a construir em várias localidades do nosso Amazonas”, afirmou.

Maués

Uma das principais agendas do deputado no interior ocorreu em Maués, onde Cidade acompanhou o prefeito Junior Leite no lançamento das obras do Loteamento do Guaranatuba que terá, inicialmente, 400 lotes de terra. O empreendimento é fruto de parceria entre a Prefeitura de Maués e o Governo do Estado, que destinou R$ 11 milhões para a organização dos lotes que contarão com toda a infraestrutura necessária para seus futuros moradores.

“Maués é uma das principais cidades do interior do Amazonas, me arrisco a dizer que, depois de Manaus, é a cidade com melhor infraestrutura e hoje dá mais uma demonstração disso ao lançar um bairro totalmente planejado, organizado. O Loteamento do Guaranatuba é a realização de um sonho para dezenas de famílias que poderão ter uma moradia digna. São pessoas que talvez nunca tivessem essa oportunidade se não fosse o compromisso e a responsabilidade dos gestores que fazem esse sonho acontecer. Tenho certeza de que vou ter a felicidade de voltar aqui para ver a concretização desse projeto que inicia com 400 lotes, mas que tem a previsão de ampliar para mil lotes. Serão muitas famílias que terão suas vidas mudadas para melhor e isso merece nosso reconhecimento”, disse.

Cinco municípios em três dias

A maratona de visitas de Roberto Cidade começou na quinta-feira, dia 16, e teve no roteiro Manacapuru, Tabatinga, Anori, Careiro Castanho e Manaquiri. Nas localidades, o parlamentar manteve reuniões e fez a prestação de contas de seu mandato.

“Percorremos muitos quilômetros desse nosso Amazonas para prestar contas do nosso trabalho, para falar sobre as demandas e conhecer um pouco melhor das necessidades dos cidadãos. Essa ação é uma via de mão dupla. Com certeza, voltamos mais comprometidos e obstinados para trabalhar, para fazer a política que constrói um futuro melhor”, falou.

Em Tabatinga, Roberto Cidade foi ciceroneado pelo prefeito Saul Nunes e percorreu ao lado dele localidades da Tríplice Fronteira. O parlamentar se comprometeu em requerer reforço policial para aquela área do Amazonas. “Tabatinga é um município atípico e nós precisamos reforçar a segurança nessa área. Me comprometo a buscar junto ao governador Wilson Lima o reforço no número de viaturas e o aumento do efetivo policial. Essa iniciativa é fundamental para a população do Amazonas”, opinou.

Com informações da assessoria