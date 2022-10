Roberto Cidade parabeniza servidores públicos e ressalta medidas em favor da categoria

Neste dia em que se comemora no país o Dia do Servidor Público, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), relembra algumas iniciativas do Legislativo Estadual que favoreceram e fortaleceram o exercício profissional dos servidores públicos da Aleam e do estado do Amazonas.

Dentre as medidas destacadas estão o reajuste salarial de 38% aos servidores efetivos da Assembleia, que estavam há muitos anos sem aumento real no salário. “Nossos servidores merecem todos os reconhecimentos e, para mim como presidente, é motivo de orgulho ter concedido o aumento de 38% aos nossos funcionários. Foi uma promessa cumprida e que muito nos alegra”, disse.

Outra medida que beneficiou diretamente os servidores ativos e inativos da Assembleia em comprovada situação de vulnerabilidade social foi o “Programa Assembleia Participativa”. Programa filantrópico executado dentro da Aleam, ele é mantido pela doação voluntária dos servidores e deputados da Casa, por meio da autorização de desconto em folha mensal para beneficiar instituições, que atuem em favor da cidadania, assistência social, saúde, esporte, música, cultura e lazer.

“Anteriormente, o programa beneficiava apenas as instituições. No entanto, em nossa gestão, nós ampliamos a abrangência e inserimos os servidores da Casa também. Percebemos que alguns servidores, entre os ativos e inativos, estavam em situação de vulnerabilidade e nós precisávamos fazer alguma coisa. Esse novo viés do ‘Programa Assembleia Participativa’ é um ganho importante para os nossos servidores”, afirmou.

O “Programa Assembleia Participativa” é uma ação solidária dos servidores da Aleam em que há a doação de uma quantia mensal para um fundo com destinação exclusiva para o programa. Do total, 70% do recurso é destinado a instituições sociais e 30% para servidores que, comprovadamente, estejam em situação de vulnerabilidade.

Sob a presidência

Sob sua presidência também foram apreciadas e aprovadas medidas que favoreceram servidores públicos de diversas áreas. Dentre as matérias destacam-se: as aprovações do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Sefaz; do Serviço Extra de Gratificação para Bombeiros e Policiais Militares; dos reajustes salariais para servidores da Saúde, para a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) e para os peritos criminais, legistas e odontolegistas da Polícia Civil.

“Todas as medidas que chegaram à Aleam em favor dos servidores públicos do Estado foram discutidas nos âmbitos apropriados e aprovadas com celeridade. Entendemos a importância e o valor desses profissionais para o bom andamento da sociedade, do nosso Estado. É indiscutível que há muito ainda a ser feito, porém o que já foi conquistado deve ser comemorado. Todos esses avanços resultaram em reconhecimento e ganhos aos servidores públicos, que merecem de nós parabenização e empenho para que sejam ainda mais prestigiados no decorrer do exercício profissional”, afirmou o presidente da Aleam.