Na data em que se comemora o Dia do Servidor Público, neste 28/10, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), relembra iniciativas do Legislativo Estadual que favoreceram e fortaleceram o exercício profissional dos servidores públicos da Aleam e do Estado do Amazonas.

No âmbito da Assembleia Legislativa, sob a presidência de Cidade, os servidores da Casa tiveram ampliados os serviços médicos e odontológicos ofertados no Centro Médico Luiz Carlos Avelino; fortalecidas as campanhas internas de saúde, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul; além da revitalização do Complexo de Esportes, Lazer e Condicionamento Físico Mestre Osvaldo Alves de Albuquerque.

O complexo é composto por quadra poliesportiva coberta, piscina coberta aquecida e pelo Centro de Reabilitação e Condicionamento Físico Francisca Silva de Souza “Dona Natália” (CRCF).

“Além das áreas de saúde, esporte e lazer, os servidores da Aleam têm recebido, na nossa presidência, as progressões salariais e todo o conjunto de melhorias que lhes proporcionam um ambiente de trabalho confortável e adequado. Demos o maior aumento real dos últimos 15 anos. Fizemos a climatização da Escola do Legislativo, renovamos os equipamentos de trabalho e, em breve, iremos inaugurar um refeitório amplo e equipado para os servidores das empresas terceirizadas que trabalham conosco. É importante valorizarmos todos os servidores públicos, em todas as esferas, e na nossa gestão isso é uma constante”, garantiu.

Sob sua presidência

Em sua gestão na presidência também foram apreciadas e aprovadas medidas que favoreceram servidores públicos de diversas áreas.

Dentre as matérias destaca-se a aprovação do Projeto de Lei que concedeu reajuste na data-base para mais de 96 mil servidores, de 43 secretarias do Estado do Amazonas. Com o incremento de R$ 379 milhões na economia, os reajustes estão em vigor desde setembro.

Os reajustes contemplam servidores estatutários ativos, aposentados e pensionistas das secretarias de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), de Educação e Desporto Escolar (Seduc), policiais militares e civis, bombeiros militares, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e outras secretarias.

“Todas as medidas que chegaram à Aleam em favor dos servidores públicos do Estado foram discutidas nos âmbitos apropriados e aprovadas com celeridade. Entendemos a importância e o valor desses profissionais para o bom andamento da sociedade, do nosso Estado. É indiscutível que há muito ainda a ser feito, porém o que já foi conquistado deve ser comemorado. Todos esses avanços resultaram em reconhecimento e ganhos aos servidores públicos, que merecem de nós parabenização e empenho para que sejam ainda mais prestigiados no decorrer do exercício profissional”, afirmou o presidente da Aleam.