Roberto Cidade mobiliza grande público na zona Norte em apoio à sua reeleição

Mais de três mil pessoas de bairros da zona Norte de Manaus se reuniram ontem (23) em demonstração de apoio ao projeto político do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Após mobilizar grande número de pessoas em caminhada por ruas do bairro Cidade de Deus, Cidade comandou duas reuniões no bairro Alfredo Nascimento e uma no núcleo 23, da Cidade Nova.

“Sou grato pelo carinho com que tenho sido recebido pela população dos bairros de Manaus. Ainda temos muito chão a percorrer e com certeza não me falta vontade e determinação para ir ao encontro do cidadão e apresentar nossas propostas, falar do nosso mandato. Sei que ainda posso fazer muito mais pelo Amazonas e por isso coloco o meu nome à disposição para continuar trabalhando por este Estado que eu amo”, afirmou.

Felipe Santana, morador do Alfredo Nascimento, agradeceu ao parlamentar por ter intermediado junto ao Governo do Amazonas e à Prefeitura de Manaus demandas importantes para os moradores, como o recapeamento de diversas ruas do bairro, além do desentupimento de bueiros e outras melhorias em infraestrutura.

“Muitas melhorias chegaram aqui no bairro quando levamos as nossas demandas ao deputado Roberto Cidade. Ele é conciliador, atuante, tem bom diálogo com todos e isso faz com que consiga ajudar a população. Aqui no Alfredo Nascimento os moradores estão felizes. O asfalto chegou na porta das casas e isso era algo que todos esperavam há muito tempo. Ele é um parlamentar em quem podemos confiar. No dia 2 de outubro é 44.555, Roberto Cidade para deputado estadual”, confirmou.

Com informações da assessoria