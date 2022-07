Roberto Cidade lança pré-candidatura e presta contas do mandato no Purus e no Madeira

Pré-candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) fez o lançamento de sua pré-campanha em municípios das regiões dos rios Purus e Madeira, onde fez ainda a prestação de contas de suas atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A agenda de visitas começou na quinta-feira (21), nos municípios de Boca do Acre, Pauini e Lábrea e na sexta (22) em Nova Olinda, Apuí e Manicoré. O pré-candidato encerrou ontem (23) a programação desta semana em Novo Aripuanã.

Boca do Acre, a 1.027 km da capital, foi a primeira parada. No local, Cidade foi recebido pelas vereadoras Taísa do Evandro Chagas e Isabelle Oriá, além de outros apoiadores que organizaram uma recepção calorosa ao presidente da Assembleia Legislativa. Em reunião com a comunidade, Cidade reforçou a necessidade de se trabalhar para gerar oportunidades de trabalho e renda para a população. “Nosso estado tem um povo que merece ter oportunidade de crescer. Em todos os lugares, as pessoas estão buscando essas oportunidades. Por isso tenho buscado fazer a politica do bem, a política correta, com responsabilidade, a política que realmente ajuda as pessoas a terem concretizado o seu ideal”, falou.

Ainda no Purus, Roberto Cidade desembarcou em Pauini, recepcionado por Israel Amorim, liderança local, com quem percorreu as ruas da cidade, cumprimentou a população e ouviu as demandas mais importantes desse município, localizado a 924km da capital. “Viemos aqui prestar contas do nosso mandato e lançar nossa pré-candidatura. Só tenho a agradecer a esse povo caloroso por essa grande recepção”, afirmou.

Lábrea, a 701km de Manaus, foi o terceiro município da calha do Purus a ser visitado por Roberto Cidade. No local, acompanhado do vereador Everton Maia, o deputado participou de duas reuniões, onde pôde apresentar um balanço de sua atuação nestes três anos e meio na Assembleia Legislativa. “É importante conversar, escutar as demandas, falar sobre o que já foi feito. É dessa forma que faço política, olhando as pessoas nos olhos, dialogando, fazendo a política do bem”, falou.

Calha do Madeira

Quatro municípios da calha do Madeira estiveram no radar do deputado Roberto Cidade nos últimos dois dias. O primeiro foi Nova Olinda do Norte onde, ao lado do prefeito Adenilson Reis, o parlamentar visitou o Centro de Convivência do Idoso Antônia Lima Reis, que atende hoje a população da terceira idade do município com diversas atividades ocupacionais.

Em Apuí, além de receber o Título Benemérito de Cidadão Apuiense, o presidente da Aleam inspecionou as obras de recapeamento de 17km de vias, bem como da revitalização da Arena de Montaria Manoel Mendes

Já em Manicoré, Roberto Cidade realizou uma reunião de pré-campanha para cerca de 500 pessoas. De forte identificação com a região do Madeira, o deputado falou sobre a importância do município para o Estado e reforçou o compromisso com as demandas locais.

“Meu avô, meu pai, meus tios nasceram em Manicoré. Eu cresci subindo e descendo o rio Madeira e não poderia deixar de vir aqui reforçar o meu compromisso e fazer a prestação de contas para a população que confiou no meu trabalho na Assembleia Legislativa. Muito foi feito, mas é certo que muito mais ainda precisa ser realizado para que Manicoré e os demais municípios da região do Madeira avancem, para que a população tenha mais qualidade de vida e os meios adequados para se desenvolverem. Esses são compromissos do nosso mandato”, afirmou.

Na manhã de ontem (23), Cidade esteve no município de Novo Aripuanã, onde encerrou a agenda de pré-campanha desta semana. “Estamos aproveitando o recesso parlamentar na Aleam para fazer a prestação de contas do nosso mandato e também para fazer o pré-lançamento do nosso novo mandato. Confio no trabalho que temos realizado e tenho certeza de que muito mais posso contribuir para um Amazonas melhor. Sou um ‘caboco’ que gosta de trabalhar, que faz a política do bem e que está disposto a construir um Estado melhor para todos nós”, finalizou.

Com informações da assessoria