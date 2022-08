Roberto Cidade lança pré-candidatura a deputado estadual em municípios do interior

Barreirinha foi mais um município a receber o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Roberto Cidade (UB) à reeleição neste fim de semana. Em um evento para mais de mil pessoas, o parlamentar apresentou propostas para um segundo mandato e fez a prestação de contas de suas atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Além de Barreirinha, Cidade também esteve nos municípios de Rio Preto da Eva, Autazes e Humaitá onde fez lançamento de sua pré-candidatura.

“Fico muito feliz de estar de volta à Barreirinha e constatar que a nosso trabalho parlamentar tem contribuído para o avanço desse município. Sou amigo de Barreirinha, tenho enorme estima pelo prefeito Glênio Seixas e por sua atuação. Mandamos emendas para o município que permitiram a realização de ações importantes para a população. Nosso compromisso é permanecer assim, trabalhando e enviando recursos para os municípios do Amazonas, para que os prefeitos apliquem com compromisso e responsabilidade em favor do cidadão. Agradeço a todos que estão nessa caminhada conosco, numa construção conjunta do nosso trabalho”, falou.

Recepcionado pelo prefeito Glênio Seixas e pelo ex-prefeito de Barreirinha, Gilvan Seixas, o pré-candidato vistoriou algumas obras de pavimentação que estão sendo realizadas no município. “A sede do município está recebendo serviços de pavimentação e nós já temos, pelo menos, 15 ruas concluídas. Essa ação é fruto da parceria entre o município e o governo do Amazonas, a quem sou grato por sempre ter um olhar amigo pela população de Barreirinha. Agradeço ainda ao deputado Roberto Cidade, que sempre nos recebe muito bem quando vamos à Aleam, quando estamos em Manaus. Sempre buscando conciliar, interceder e trabalhar pelo bem do nosso município. Com certeza é um parlamentar atuante e que merece nossa confiança”, disse.

Rio Preto da Eva

No sábado, o pré-candidato esteve em Rio Preto da Eva, onde fez a prestação de contas de seu mandato e apresentou suas propostas. Em reunião organizada pelo vereador Betinho ML, Roberto Cidade falou para um público de cerca de 500 pessoas.

“Rio Preto da Eva precisa melhor explorar a agroindústria. É um grande produtor de laranja, por exemplo, mas tem outras potencialidades que podem e precisam ser melhor exploradas. É um município da região metropolitana, não tem grandes dificuldades de logística e que precisa aproveitar de forma mais efetiva as suas vantagens regionais. Esse foi um dos temas que conversamos e que pretendo me dedicar ainda mais para que possamos construir melhorias para o município”, falou.

Autazes

Em Autazes, Cidade fez um breve retrospecto das ações em favor do município e reforçou seu compromisso com a população. “Articulamos a liberação de recursos para cá, na Assembleia aprovamos aumento no repasse do FTI para que os municípios atuassem com mais tranquilidade no combate à pandemia. Me considero um sentinela de Autazes, tenho forte ligação com esse município e reforço meu compromisso em legislar, em colocar novamente o nosso mandato à disposição da população de Autazes”, finalizou.

Com informações da assessoria