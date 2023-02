Roberto Cidade inaugura Complexo Esportivo ‘Mestre Osvaldo Alves’

Com intuito de dispor de meios mais adequados para promoção da qualidade de vida dos servidores, ativos e inativos, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e seus dependentes, o presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade (UB), entregou nesta quarta-feira, 15, o Complexo de Esportes, Lazer e Condicionamento Físico Mestre Osvaldo Alves de Albuquerque, uma homenagem póstuma ao precursor do jiu-jítsu no Amazonas.

O complexo é composto por quadra poliesportiva coberta, piscina coberta climatizada e pelo Centro de Reabilitação e Condicionamento Físico Francisca Silva de Souza “Dona Natália” (CRCF), todos reformados e prontos para uso. Além disso, o espaço ganhou uma nova estrutura de Academia ao Ar Livre.

“Hoje é um dia feliz para nós aqui da Assembleia. Entregamos, reestruturado, o complexo que, após 12 anos sem grandes reformas, leva agora o nome do mestre Osvaldo Alves. Ele, que foi um grande homem e que trouxe o jiu-jítsu para o Amazonas, e que agora ficará eternizado com essa obra. Esse complexo contribui para dar mais qualidade de vida para os servidores, que passam a ter à disposição piscina aquecida para hidroginástica e academia reformada. Estamos dando uma estrutura melhor para que, principalmente os servidores aposentados, possam fazer uso desse espaço. É dessa forma que a gente faz gestão, proporcionando melhores condições para os servidores da Casa”, declarou o presidente.

O Complexo de Esportes, Lazer e Condicionamento Físico Mestre Osvaldo Alves de Albuquerque é gerido pela Diretoria de Esportes e Lazer da Aleam. Conforme o diretor Elvys Damasceno, os espaços reformados foram inaugurados em 2010 e desde então não haviam sido modernizados. “Na quadra poliesportiva, o teto foi trocado, foram colocados exaustores e refeita toda a pintura geral e pintura do piso, além da colocação de alambrados e troca da iluminação por led”, explicou Elvys.

O Complexo de Esportes, Lazer e Condicionamento Físico vai atender servidores ativos, inativos, dependentes e terceirizados da Aleam, com a oferta de aulas de hidroginástica, dança, lutas, pilates, ginástica laboral e outros.