Roberto Cidade: “Homenagem a Belão é mais do que merecida neste momento histórico”

Na presidência da sessão especial que homenageou o deputado estadual Belarmino Lins (PP) com a Medalha Ruy Araújo, nesta terça-feira (13), o deputado Roberto Cidade (União Brasil), discursando em nome do plenário, destacou a distinção ao parlamentar decano da Assembleia Legislativo do Amazonas.

“Eu não tenho discurso pronto, pois sempre falo com o coração. Hoje a Aleam concede uma medalha a um deputado que é símbolo deste Poder, um homem de bem, três vezes presidente deste Poder Legislativo, com quem aprendi muito, de modo que a Medalha Ruy Araújo é uma homenagem muito merecida neste momento histórico”, disse Cidade da tribuna.

Outros deputados presentes ao evento também manifestaram reconhecimento e respeito à trajetória de Belão no Parlamento Estadual. “O deputado Belarmino Lins faz parte da história política do Amazonas, ele é um político sempre de bom humor e sempre solícito ao povo, um democrata que sempre teve uma palavra de equilíbrio para todos nós”, discursou Alessandra Campêlo (PSC), seguida pelos parlamentares Wilker Barreto (Cidadania), Tony Medeiros (PL), Fausto Jr. (União Brasil) e Abdala Fraxe (Avante), que exaltaram a figura humana e a conduta política de Belão no Parlamento.

Um vídeo, organizado ela Diretoria de Comunicação da Aleam, mostrou, em forma de documentário, a trajetória de vida e de ações legislativas de Belarmino Lins ao longo dos oito mandatos exercidos por ele no Poder Legislativo do Estado.

“Um mito, uma legenda”

Presente na concorrida sessão desta terça-feira que distinguiu Belão, o deputado federal Átila Lins (PSD), ex-presidente da Aleam, irmão do homenageado e detentor de nove mandatos consecutivos no Congresso Nacional, saudou o irmão da tribuna: “O deputado Belão é um mito, uma legenda, porque é o único político amazonense que conseguiu oito mandatos consecutivos de deputado estadual e que, por seu espírito público e por tudo o que fez na Aleam, se despede da vida parlamentar saindo pela porta da frente. A concessão da medalha Ruy Araújo é um ato de justiça da Aleam a Belão”.

Também em discurso, o médico urologista George Lins (União Brasil), filho de Belão e herdeiro do parlamentar progressista na Aleam, destacou como “justa” a homenagem ao pai. Após a exibição de um vídeo, de sua iniciativa, em que os ex-deputados Lupércio Ramos e Lino Chíxaro, ex-presidentes da Casa Legislativa destacaram a homenagem juntamente com outro ex-deputado, Francisco Souza, George usou a tribuna para falar sobre a outorga da medalha e manifestar sua gratidão a Belão.

“A homenagem é justa a um político que sempre se doou na luta pelos mais carentes, sobretudo pelos nossos irmãos do interior. Como presidente do Poder Legislativo Estadual, ele se destacou com obras de grande relevância, como a construção do Complexo Administrativo que hoje abriga toda a estrutura da Aleam. Quero seguir os seus passos e honrar o sangue que corre nas veias dos Lins de Albuquerque, fazendo o melhor pelos que precisam. Meu pai me ensinou a pagar o mal com o bem. Esse é seu legado, um legado que vou procurar honrar a partir de 2023 nesta Casa Legislativa”.

“Cresceu e se multiplicou”

Em nome do governador Wilson Lima (União Brasil), o titular da Secretária de Estado de Administração e Gestão, Fabrício Rogério Barbosa, disse que Belão “é um exemplo a ser seguido, uma marca a ser batida por seus 32 anos de deputado estadual e três vezes presidente da Aleam”.

Último orador a destacar a honraria do Parlamento Estadual a Belão, o ex-deputado Josué Neto, outro ex-presidente do Poder, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), disse que “Belão cresceu e se multiplicou na Aleam, porque passou sua missão política ao seu filho, George Lins”. Da tribuna, Josué completou: “Você, Belão, vai sair da Assembleia Legislativa, mas a Assembleia não vai sair de você. Você foi como um pai para mim na Aleam, sempre um bom companheiro”.

Além de Átila, George, Fabrício e Josué, prestigiaram a concorrida sessão, dentre outras autoridades e parlamentares, e ex-parlamentares, a vereadora Yomara Lins, defensor geral Ricardo Paiva; secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad; Coronel Fabiano Bó, chefe da Casa Militar do Governo do Estado, e o cônsul-geral das Filipinas no Brasil Francisco Rodrigues Filho, além de vários prefeitos e ex-prefeitos interioranos, dentre os quais os irmãos David Bemerguy (Benjamin Constant) e Saul Bemerguy (Tabatinga).

Prestigiaram também a homenagem os ex-deputados estaduais Zezinho Farias, Liberman Moreno, Geraldo Medeiros, Alfredo Almeida, Carlos Alberto, Valdenor Cardoso, Mário Bastos, Arnoldo Andrade e Erasmo Amazonas.

*Com informações da assessoria