Roberto Cidade faz entrega simbólica de doações adquiridas através do programa ‘Assembleia Participativa’

Principal projeto social da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o “Assembleia Participativa”, teve mais uma edição realizada nesta sexta-feira (16), com a entrega de doações feitas pelo presidente da Casa, o deputado estadual Roberto Cidade (UB). A cerimônia, realizada no Auditório Belarmino Lins, contou com a presença de representantes de organizações da sociedade civil, servidores ativos e inativos do legislativo estadual.

“O projeto Assembleia Participativa é um programa grandioso, muito bonito e que nos dá a oportunidade de fazer o bem ao próximo. Tenho enorme satisfação por termos ampliado a atuação da Assembleia Participativa e por, agora, além de auxiliarmos as instituições sociais, também contemplarmos servidores desta Casa e seus familiares. Isso só é possível porque temos aqui pessoas generosas e comprometidas com o bem-estar social daqueles que mais precisam. Que possamos, cada vez mais, estarmos atentos e dispostos a ajudar aqueles que precisam da nossa mão amiga”, falou.

O representante da Instituição de Desenvolvimento Sociocultural de Desporto e Lazer do Amazonas (ICDLAM), Gelson Garcia dos Santos, agradeceu aos servidores da Aleam pelos gestos de solidariedade e ao presidente da Casa, deputado Cidade, por dar continuidade e fortalecer o Assembleia Participativa.

“Agradeço, em nome das instituições, a todos os servidores da Assembleia Legislativa por se desprenderem de parte de seus vencimentos em benefício em favor da sociedade. Essas doações vão chegar a muitas comunidades de Manaus, vamos ajudar muitas pessoas que nem sabiam como iam passar o Natal e agora vão ter o alimento na mesa para cear. Só temos a agradecer e pedir que Deus os abençoe sempre mais”, falou o representante da instituição localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O programa

O programa Assembleia Participativa é uma ação solidária dos servidores da Aleam, que doam uma quantia mensal para um fundo com destinação exclusiva para o programa.

Do total, 70% do recurso é destinado a instituições sociais e 30% para servidores que, comprovadamente, estejam em situação de vulnerabilidade.