Roberto Cidade está em Parintins para prestigiar o 55º Festival Folclórico

Apaixonado pelo Festival Folclórico de Parintins e torcedor desde criança do bumbá Caprichoso, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), foi recepcionado nesta sexta-feira (24), quando desembarcou na Ilha Tupinambarana, com uma motociata, coordenada pelo Cooperativa Mista de Mototaxistas de Parintins (Coopimoto). Ele chegou ao município para prestigiar o 55º Festival Folclórico de Parintins, a disputa dos bumbás Caprichoso e Garantido.

“Sou apaixonado pela nossa cultura, por essa disputa. Muito antes de pensar em ser político, já prestigiava esse festival grandioso como torcedor. Um festival que levou o nome do nosso Amazonas para o mundo. Este ano, com certeza, esse festival será ainda mais especial. Depois de dois anos de pandemia, Parintins está repleta de torcedores, de turistas que vieram abrilhantar ainda mais essa festa. Minha torcida é para que seja um festival em que as pessoas brinquem com tranquilidade, sem violência e que aproveitem esses dias de festa com muita alegria”, disse.

Apesar de feliz por ver a Ilha repleta de visitantes, Cidade reforçou que o Festival de Parintins é uma festa essencialmente amazônica e que é preciso buscar meios para que os nortistas tenham melhores condições de voltar a prestigiar o evento, como ocorre há pelo menos 55 anos.

“Neste ano, os preços das passagens aéreas e fluviais, além da hospedagem, alcançaram valores absurdos e isso afastou muitos amazonenses do festival. É preciso que criemos meios para rever alguns desses valores e permitir que o Festival de Parintins seja prestigiado por quem vem de fora, mas também por quem vem de outras cidades do Amazonas”, falou.

Outros pontos identificados pelo parlamentar que precisam de melhorias é o serviço de telefonia móvel e o sistema de internet, uma vez que mais uma vez eles têm deixado a desejar. “Sem dúvidas, a infraestrutura de comunicação de Parintins precisa ser melhorada, já que mais uma vez a cidade sofre com a falta de internet e com a dificuldade de realizar simples ligações. Esses são pontos que merecem a nossa atenção para que, no próximo ano, os serviços sejam prestados com melhor qualidade”, afirmou.

Assim que chegou à ilha, Cidade esteve no bumbódromo para conferir como está a organização do palco do evento que terá início às 20h30 desta sexta e se estende até o domingo (26).

*Com assessoria