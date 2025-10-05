Cidadão manicoreense, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), ressaltou a importância cultural e econômica da 25ª edição da Expomani (Exposição Agropecuária de Manicoré) e da 27ª Festa da Melancia, realizadas no último fim de semana, no Parque de Exposição Domingos Galdino, em Manicoré (distante a 332 quilômetros de Manaus).
Para o deputado-presidente, investir em eventos culturais e econômicos no interior do Amazonas é fortalecer a economia local.
“Quando se investe na cultura do interior, a gente aquece a economia. O recurso que é investido volta para a população. Cada um real investido, no mínimo, três reais retornam para a economia do município. Não é que vá (somente) para a conta da prefeitura, volta para os comerciantes, volta para todo mundo e, no final, também entra para o Executivo municipal. Então, estou muito feliz em ver a população do município de Manicoré alegre”, destacou.
O evento, considerado um dos maiores da Calha do Madeira, voltou a movimentar o município após cinco anos, reunindo agronegócio, capacitação técnica, lazer e turismo.
“São festas que não aconteciam há 5 anos – a Festa da Melancia e a Expomani. Eu vi a população de Manicoré feliz porque estava tendo a oportunidade de celebrar uma tradição criada lá atrás pelo saudoso ex-prefeito ‘Nena’. Foi um sucesso, uma festa organizada com muito carinho pela prefeitura, com contribuição do Governo do Estado. Nós estivemos presentes, fizemos todas as movimentações possíveis para ajudar e seguimos à disposição para colaborar no próximo ano, para que seja ainda mais organizada, porque cada ano que passa a gente precisa avançar”, afirmou Cidade.
O parlamentar agradeceu ao prefeito Lúcio Flávio pela receptividade e aos moradores que prestigiaram a programação.
“Foi muito bom ver a população, rever amigos, agradecer todo o empenho da secretária de Cultura Municipal, Adrienne Cidade, que foi incansável, praticamente não dormiu para que tudo acontecesse. Também aos comerciantes e a todos que me receberam bem. Fiquei muito feliz e otimista em ver Manicoré retomando a Festa da Melancia e a Expomani”, concluiu.
Patrimônio cultural
Devido à relevância dos eventos, o deputado Roberto Cidade é autor de leis que protegem oficialmente essas tradições. A Lei nº 5.015/2019 reconhece a Festa da Melancia como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas. Já a Lei nº 5.241/2019 declara a Exposição Agropecuária de Manicoré (Expomani) como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.