Roberto Cidade cobra intervenção do DNIT na recuperação da Transamazônica, em Apuí

A falta de condições ideais de trafegabilidade na rodovia BR-230, que interliga os municípios de Apuí a Humaitá motivou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), a encaminhar um requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) solicitando intervenção na via, que é de responsabilidade federal.

No documento, REQ nº 331/23, é solicitada a adoção de medidas emergenciais, sobretudo no trecho do quilômetro 80 da BR 230, que está mais comprometido em razão do transbordo do rio Jatuarana, que encobriu a rodovia.

“Apuí corre o risco de ficar isolada por estrada, prejudicando o setor primário do Estado, já que o município é um importante produtor de gado de corte, leite e derivados. Além disso, sem condições de trafegabilidade pode vir a faltar combustível no município, afetando até mesmo a termoelétrica local e isso pode deixar os 22 mil habitantes da cidade sem energia elétrica”, alertou.

A BR 230, também conhecida como rodovia Transamazônica, é a principal forma de escoamento da produção agropecuária para Manaus e para as cidades de Humaitá e Porto Velho (RO).

“No quilômetro 80, o prefeito Marcos Lise, de Apuí, me informou que a situação é calamitosa. O rio invadiu a pista e muitos caminhões têm ficado atolados e dependem da ajuda de tratores para atravessar a parte tomada pela lama. O iminente isolamento de Apuí nos causa preocupação, principalmente porque pode haver interrupção no fornecimento de insumos básicos para a população. Nosso requerimento reforça o pedido já feito pelo prefeito Marcos Lise ao DNIT. Esperamos que as resoluções desse problema não demorem a ser colocadas em prática, caso contrário, o Apuí será muito penalizado”, cobrou.