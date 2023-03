Roberto Cidade anuncia debate na Aleam sobre preços de passagens aéreas para Parintins

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade (UB), participou ontem (10), do lançamento oficial do 56º Festival de Folclórico de Parintins e reforçou o compromisso da Aleam em incentivar a maior festa popular do Norte do País.

Cidade antecipou que será realizada uma audiência pública na Aleam para debater os altos custos das passagens aéreas para a Ilha Tupinambarana durante o festival.

“O Festival de Parintins é o maior do mundo e nosso desejo é ver, cada vez mais, Parintins se desenvolver e crescer na geração de renda, de postos de trabalho. O festival é importante não apenas para Parintins e para o Amazonas, mas também para os estados próximos. Vamos realizar uma audiência pública na Assembleia, convocar as agências de turismo e companhias aéreas para debater sobre os valores absurdos que vêm sendo cobrados pelas passagens. O Festival de Parintins é uma festa popular e a gente tem que fazer de tudo pra aqueles que realmente vão ao festival todos os anos, que continuem indo”, falou.

Cidade chamou atenção para a isenção de ICMS sobre os combustíveis o que deveria, teoricamente, baratear o valor das passagens aéreas. “O aumento das passagens aéreas foi absurdo e acho que podemos cobrar condições melhores. Lembrando que foi dada isenção de ICMS para que as passagens ficassem mais baratas. Vamos debater isso na Assembleia. Torço para que o 56º Festival de Parintins seja muito próspero, que seja um sucesso e, principalmente, que o povo do nosso Estado se divirta”, finalizou.

Repasses de recursos

Durante o lançamento, o governador Wilson Lima anunciou o repasse de R$ 10 milhões aos bumbás Garantido e Caprichoso. Além disso, a Coca-Cola renovou o contrato com o Festival de Parintins e formalizou o repasse de R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1,25 milhão para cada agremiação.

“São recursos repassados diretamente para que os bois possam fazer sua preparação para a arena. A nossa maior preocupação é com a geração de emprego e renda. Este repasse está gerando em torno de 10 mil empregos diretos e indiretos. As agremiações também estão prospectando recursos, de aproximadamente R$ 8 ou R$ 9 milhões, para o festival deste ano”, destacou Lima.

Com informações da assessoria