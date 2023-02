Roberto Carlos virá a Manaus para receber homenagem no prêmio United Earth Amazônia

A Prefeitura de Manaus, um dos apoiadores do prêmio United Earth Amazônia, ressalta que o cantor Roberto Carlos virá a Manaus, no final deste mês de fevereiro, para ser homenageado e não para realizar um show. O artista é um dos vencedores do inédito prêmio internacional, juntamente com projetos de responsabilidade socioambiental, especialmente com atuação na Amazônia. E na solenidade de premiação, marcada para o próximo dia 27, no Teatro Amazonas, ele cantará uma música, Amazônia, de própria autoria.

Os projetos selecionados, assim como Roberto Carlos e Erasmo Carlos (in memorian) foram anunciados ontem (14) pelo prefeito de Manaus, David Almeida, pela coordenação e pelo criador e diretor-executivo do United Earth Amazônia, Marcus Nobel, neto de Albert Nobel, que dá nome ao famoso prêmio Nobel. Comum a todos os vencedores está a defesa de causas socioambientais.

Na avaliação do prefeito David Almeida, o prêmio United Earth Amazônia contribui para valorizar a região, considerando sobretudo a visão dos amazônidas e daqueles que de fato trabalham em defesa da região. “Quem são os protagonistas deste meio ambiente? Somos nós, os amazônidas. O mundo precisa discutir a Amazônia, mas através de nossa visão. Nós (Manaus) contribuímos para a preservação de 97% da nossa floresta e somos exemplos para o mundo”, destacou o prefeito, na ocasião.

Com informações da Semcom