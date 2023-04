Roberto Carlos é alvo de ação de R$ 430 mil na Justiça movida por ex-funcionário, diz jornal

Ex-técnico de áudio diz que prestou serviço por 12 anos ao músico

O cantor Roberto Carlos e duas empresas ligadas ao Rei são alvos de uma ação trabalhista. De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, um ex-técnico de áudio cobra R$ 430 mil.

De acordo com a publicação, o homem alega que trabalhou para Roberto Carlos entre junho de 2010 e outubro de 2022, sendo responsável pela mixagem de todas as músicas do cantor. No entanto, ele nunca teve carteira de trabalho assinada.

O caso está na Justiça do Trabalho de Minas Gerais que investiga e analisa as declarações do ex-funcionário. O ex-técnico diz que tem a receber pagamento de férias, 13º salário, FGTS e aviso prévio.

Procurada pelo Terra, a assessoria de Roberto Carlos informou que a equipe “não recebeu nenhuma notificação a respeito” até o momento.

Com informações do Terra