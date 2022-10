Rivalidade entre Jiu-jitsu e Luta Livre será destaque na 6ª edição do Amazon Abu Dhabi

Evento ocorrerá em 12 de novembro, no Uiara Amazon Resort

A 6ª edição do Amazon Abu Dhabi que acontece no dia 12 de novembro terá muitas novidades que prometem agradar em cheio aos fãs da arte suave. No card do evento haverá disputas com e sem kimono, como a luta entre Ronys Torres e João Ferreira; e Marcelo Pontes e Marcelino Cavalcante.

O Amazon Abu Dhabi, mostrando mais uma vez ser um evento que enriquece o currículo dos atletas, fez a inclusão das duas modalidades que travam a rivalidade entre a luta livre e jiu-jitsu conhecida ao longo dos anos.

O empresário, atleta do Bellator MMA e organizador oficial do evento, Robert Pato, reafirmou o compromisso do evento com os atletas e com o esporte. “Nós continuamos com o nosso objetivo, como nas edições anteriores, pela valorização do esporte e de seus atletas. Sabemos como é importante essa oportunidade para quem quer competir e fizemos essa inclusão, ampliamos para Gi e No-Gi, expandindo assim a capacidade da competição, seguindo as regras da ADCC”, disse Robert Pato.

Jiu-jitsu x Luta Livre no tatame

A rivalidade entre jiu jitsu e luta livre será colocada em cheque no tatame do Amazonas Abu Dhabi como a luta entre Ronys Torres vs João Ferreira e Marcelo Pontes vs Marcelino Cavalcante. Considerada a maior rivalidade entre praticantes de duas artes marciais da história, o impasse marcou era no Brasil, onde os lutadores das duas modalidades dividiam a cidade em territórios.

Dono de 9 cinturões, o atleta profissional de MMA, Cartel 45-6 e ex-atleta do UFC, Ronys Torres, representante do jiu-jitsu, tem um histórico invejável no mundo do tatame e diz se sentir honrado por participar do Amazon Abu Dhabi. “Eu amo lutar no Amazonas, isso me motiva muito e o Amazon Abu Dhabi é um evento diferente, todos os atletas querem lutar esse evento e eu fiquei muito feliz em ser chamado para abrilhantar esse grande evento, ainda mais em uma luta dessa que a rivalidade é grande, entre jiu-jítsu e luta livre”, disse Torres.

Apesar do histórico, Ronys tem mantido a disciplina e promete se entregar 100% ao desafio. “Apesar de estar sem treinar há quatro meses, voltei a treinar e terei um mês pra me preparar e chegar bem nessa luta. Pode ter certeza que vou da o meu 100% no tatame, já comecei a preparação, quando tô no Amazonas, eu fico 100% de férias, fico mais com a família mesmo, esse é o meu maior objetivo, vou chegar e representar bem a família do jiu-jítsu”, afirmou o atleta ressaltando que além de sua luta, o evento será palco de várias lutas de alto nível e quem conseguir acompanhar vai ser privilegiado.

Já João Ferreira, defensor da luta livre, não esconde a empolgação por participar da luta com o adversário do nível de Ronys Torres. “A minha expectativa para lutar no evento é a melhor possível, é um evento que tem uma visibilidade grande e que vai me ajudar muito como lutador ainda mais lutando com um grande nome do MMA, isso pra mim é gratificante”, disse o atleta afirmando que sua preparação é intensa e que sente pronto para o desafio.

“A minha preparação para o evento tem muito treino. Vou lutar com alguém muito bem preparado, que tem um grau de perigo. Minha parte técnica envolve resistência e força, o que é o essencial para essa luta. Estou bastante motivado, é uma luta que já deveria ter acontecido, mas devido a lesões tanto minha quanto dele acabou não acontecendo, mas agora temos essa oportunidade”, disse.

Sobre o renomado adversário, João afirma que não se intimida e que se sente preparado para o confronto. “É muito bom lutar com um nome conhecido, que me dá certa visibilidade, mas não sinto medo nenhum, estou preparado como estive em outros eventos e no meu ponto de visto ele é mais um atleta, vou colocar todo meu treinamento em prática e espero dar um belo espetáculo”, finalizou.

A rivalidade também será definida com o desafio entre Marcelo Pontes e Marcelino Cavalcante. Pelo jiu-jitsu, Marcelo Pontes afirma que vai com tudo para fazer da noite um grande espetáculo. “A minha expectativa para esse dia está muito grande, eu venho de luta casada e tive quatro vitórias, vou lutar com Marcelino que é um atleta bastante expressivo, um atleta do MMA e que tem um nome forte na luta livre e minha expectativa tá grande pra esse combate”, disse o atleta que tem trabalhado forte em sua preparação.

Para Marcelino Cavalcante, representando a luta livre, o Amazon Abu Dhabi já está na história do esporte no estado, e o atleta afirmou que trabalha com bastante dedicação para levar o seu melhor, com sua rotina foi intensificada com muita disciplina.

“Primeiramente eu queria agradecer aos organizadores pelo convite, é uma honra participar desse grande evento, onde há um verdadeiro encontro de lendas da Luta Amazonense. Tenho a expectativa de fazer um grande combate e vou tentar buscar fazer uma luta solta e movimentada, sempre que possível buscar encerrar o mais rápido possível o combate e mesmo se não acontecer, vai ter bastante movimentação”, afirmou Marcelino ressaltando que está ativo desde o início do ano mantendo sempre os treinos em dias pra não ser pego desprevenido.

Transmissão ao vivo

A noite terá transmissão ao vivo e o fã que quiser assistir os combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que já está disponível para a compra.

Ingressos

Os ingressos estão à venda pelo número de WhatsApp (92) 98265-5503. No primeiro lote, as cadeiras estão à venda por R$160,00 e a mesa com oito lugares ao preço de R$1.800. Quem optar pela hospedagem, o Uiara Amazon Resort colocará à disposição condições especiais.

Serviço

O que é: 6ª edição do torneio Amazon Abu Dhabi

Quando: 12/11/2022

Horário: A partir das 20h

Local: Uiara Amazon Resort

Ingressos: R$160,00 (a cadeira) / R$1.800,00 (mesa com oito lugares).

Saiba mais: (92) 98265-5503.

Com informações da assessoria