Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido

O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak acaba de ser eleito pelo Partido Conservador como o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele substitui Liz Truss, que renunciou na semana passada após ficar apenas 45 dias no cargo.

Sunak já era cotado para o cargo quando Boris Johnson renunciou, em julho passado, mas acabou perdendo a disputa para Liz Truss. Agora, com a desistência da primeira-ministra, ele entrou novamente na corrida ao lado de Penny Mordaunt e do próprio Johnson. No entanto, o ex-primeiro ministro desistiu neste domingo de tentar voltar ao cargo. Mordaunt, por sua vez, não conseguiu reunir apoio suficiente para apresentar uma candidatura.

“Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador”, anunciou o responsável do grupo parlamentar Graham Brady. Pouco antes, Mordaunt reconheceu sua derrota no Twitter e forneceu seu “pleno apoio” ao ex-ministro das Finanças, de 42 anos, que se tornou o primeiro chefe de Governo de uma minoria étnica no Reino Unido.

*Com R7