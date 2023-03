Rio Grande do Norte registra ataques em 2ª noite de violência

O Rio Grande do Norte registrou a 2ª noite de violência com ataques em diferentes cidades nesta 4ª feira (15/3). O Estado sofre com depredações com tiros e incêndios a prédios públicos, comércios, ônibus e carros de prefeituras. A polícia investiga a possibilidade de a ação ser organizada por uma facção que age de dentro dos presídios.

Na madrugada desta 4ª feira, um homem de 29 anos apontado pela polícia como um dos responsáveis por organizar os ataques morreu depois de um confronto com policiais, em João Pessoa. Segundo a polícia, José Wilson da Silva era um dos integrantes da facção que estava livre.

Mais cedo, parte da Força Nacional que vai ajudar a reforçar a segurança pública chegou ao Estado. A autorização do envio foi dada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve reunido com a governadora Fátima Bezerra (PT) em Brasília.

A cidade-sede da operação será Natal, capital do Rio Grande do Norte. As forças devem atuar nas ações de emergência nos próximos 30 dias. Eis a íntegra da portaria publicada pelo ministro, que anuncia as medidas de apoio ao Estado (4 MB).

Pelas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte disse que os criminosos estão sendo localizados e presos e que esse combate será intensificado com a presença da força de segurança. Fátima Bezerra também disse que “não cederá um milímetro”.

Pedido de intervenção

Em seu perfil no Twitter, o deputado federal General Girão Monteiro (PL-RN) pediu intervenção federal ao Ministério da Justiça. Segundo ele, a Polícia Militar da região não tem “estrutura e efetivo para dar fim a esse terror”.

Violência

O RN registrou desde a madrugada de 3ª feira (14.mar) ocorrências envolvendo tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos.

Pelo menos 28 pessoas foram presas. Entre elas, duas são foragidas da Justiça e uma usa tornozeleira eletrônica. Uma pessoa morreu em um confronto com a polícia e duas ficaram feridas durante ataques. As informações foram divulgadas pelo governo do Estado.

Entre os principais prédios públicos depredados, estão 2 batalhões da PM-RN (Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte). Automóveis da prefeitura de Tibau do Sul (RN) foram queimados, informou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio Grande Norte, coronel Francisco Canindé, ainda não se sabe a motivação dos ataques. No entanto, ele disse acreditar que sejam um revide de criminosos a ações policiais anteriores.

O comandante-geral da PM do Rio Grande do Norte, coronel Alarico Azevedo, disse que as depredações partiram de “grupos de criminosos”. Também tentou tranquilizar a população e destacou o reforço do policiamento nos 167 municípios do Estado.

FONTE: PODER360