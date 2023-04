Richarlison vive calvário no Tottenham após destaque com a seleção na Copa

Richarlison não vive um bom momento com a camisa do Tottenham.

O que aconteceu?

O UOL conversou com Matt Barlow, jornalista esportivo que cobre o dia a dia do Tottenham no jornal inglês Daily Mail, para entender um pouco mais sobre o momento de Richarlison.

Matt afirma que a confiança do jogador foi prejudicada após ele ficar no banco de reservas nos dois jogos contra o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campões.

Richarlison não foi escalado para ser titular nas duas grandes partidas da Liga dos Campeões contra o Milan e ficou chateado. Eu não sei por quê. Para ser honesto, sua forma não tem sido boa o suficiente para comandar um lugar na equipe. Mas ele estava frustrado. Foi quando ele falou em público e Conte rebateu para dizer que sua temporada foi ruim, teve muitas lesões e nenhum gol na Premier League” Matt Barlow

Situação difícil

O atacante marcou apenas dois gols em 28 jogos disputados na temporada 2022/2023, brigou com seu ex-técnico e vive uma seca de gols.

Richarlison não marcou nenhum gol nesta edição do Campeonato Inglês. O jogador atuou em 20 partidas na Premier League e não balançou as redes nenhuma vez —ele ajudou a equipe com três assistências.

Os únicos dois gols de Richarlison na temporada europeia foram marcados em setembro do ano passado, quando o Tottenham venceu o Olympique de Marselha por 2 a 0, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões —os Spurs foram eliminados da Champions para o Milan, nas oitavas de final.

O calvário nos últimos meses contrasta com o ótimo momento que o atacante viveu na Copa do Mundo do Qatar com a seleção brasileira no final do ano passado. Richarlison foi o artilheiro do Brasil no Mundial com três gols —incluindo o golaço de voleio contra a Sérvia na fase de grupos, eleito o mais bonito da competição.

O que explica queda de rendimento?

Richarlison chegou ao Tottenham como uma das principais contratações para a temporada. Segundo a imprensa inglesa, os Spurs pagaram 50 milhões de libras (cerca de R$ 315 milhões na época) ao Everton para comprar o brasileiro —além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais futuros.

Começo animador

O atacante conseguiu causar bom impacto em suas primeiras apresentações saindo do banco de reservas, e com as vitórias do Tottenham foi caindo nas graças da torcida por ser um jogador muito esforçado.

Lesões em sequência atrapalharam

Em outubro do ano passado, Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e precisou de um tratamento mais intensivo para poder estar 100% na Copa do Mundo.

Nas quartas de final do Mundial, na eliminação da seleção brasileira para a Croácia, Richarlison voltou a se lesionar, dessa vez um problema no tendão da coxa. A última lesão aconteceu no mês passado, o jogador deixou o jogo contra o Southampton chorando muito com um novo problema na perna direita.

*Com informações de Uol