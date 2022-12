Ricardo Nicolau relembra trajetória e agradece à população, em despedida da Aleam

Parlamentar cumpriu um mandato de vereador e cinco de deputado estadual. Na eleição deste ano, obteve mais de 217,5 mil votos na disputa pelo governo do Amazonas.

O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) fez seu discurso de despedida na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) destacando as ações durante o período que foi presidente da Casa (2011-2012) e seus projetos que beneficiaram a população, como as emendas para a saúde pública em todos os municípios. Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, foi vereador de Manaus e conclui o quinto mandato de deputado estadual.

“Na vida, nós temos uma missão e acredito eu que a minha missão na Assembleia Legislativa se encerrou. Uma coisa a política não me tirou, que foi o desejo de trabalhar de verdade pelo povo do estado do Amazonas e por essa cidade (Manaus) que sempre me acolheu. Eu continuo o mesmo sonhador. Sonhador de um estado mais forte, de uma cidade melhor, mais próspera, com bons serviços públicos e com melhor qualidade de vida. E assim vou continuar, seja como político ou como cidadão que exerce política, mas que tem as suas atividades fora do parlamento. Vou ajudar sempre que for possível”, destacou Ricardo Nicolau.

Ricardo Nicolau agradeceu a confiança que recebeu nas urnas desde a década de 1990 até a última eleição, na qual concorreu ao governo do Amazonas e obteve mais de 217,5 mil votos. Na capital, foi terceiro mais votado na disputa do primeiro turno, com mais de 194,1 mil votos.

“Tivemos a eleição de prefeito (em 2020), pela qual agradeço às mais de 100 mil pessoas que acreditaram nas minhas ideias, nas minhas propostas. Depois, a candidatura ao governo do Estado, em que mais de 217 mil amazonenses acreditaram no Ricardo e acreditaram na nossa trajetória. Então, as minhas palavras são de gratidão. Muito obrigado aos nobres colegas. Muito obrigado aos servidores desta Casa. Muito obrigado, acima de tudo, à população do Amazonas, que me concedeu os mandatos e mesmo quando eu não obtive êxito, tive o reconhecimento de uma boa parte da população”, disse.

O parlamentar também destacou que, no decorrer dos mandatos no Legislativo, manteve uma postura independente em relação aos governadores, mas que sempre votou em projetos que ajudaram a população.

“Eu ajudei vários governadores, com quem sequer tinha contato. Vários governos com quem sequer tinha qualquer ligação política. Porque aqui sempre esteve um cidadão que pensava no estado, pensava no melhor que fosse para o Amazonas”, apontou.

Reconhecimento

Durante o pronunciamento de despedida, vários parlamentares destacaram as ações de Ricardo Nicolau, entre eles o atual presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (UB).

“Ricardo Nicolau é aquele ‘caboco’ que, na hora que você precisa, se ele puder ajudar, ele jamais vai negar de estender a mão. Você sai daqui de cabeça erguida, tenho certeza de que ainda deve ter outros projetos políticos e acredito que, se o povo do Amazonas lhe der a oportunidade, você vai ser um grande gestor e tenha a certeza que você ainda tem futuro brilhante”, disse o presidente.

O deputado Abdala Fraxe (Avante) relembrou a atuação de Ricardo Nicolau durante a presidência da Aleam e falou sobre o futuro.

“Tenho certeza de que outros embates virão, outras lutas ocorrerão. Vossa Excelência não tem a estirpe da desistência, muito pelo contrário. Como todo bom palestino, assim como eu, não desiste nunca. E eu tenho certeza de que o seu futuro ainda lhe aguarda com muitas vitórias, com muitas situações positivas”, declarou.

Deputado federal eleito, Fausto Júnior (UB) destacou a atuação de Ricardo Nicolau em momentos importantes da vida política do Amazonas.

“Tenho certeza de que essa foi uma legislatura de grandes deputados. E Vossa Excelência foi um desses grandes deputados. Uma pessoa que no momento em que foi necessário ser combativo, foi na medida certa. No momento em que foi necessário ser sereno, foi na medida certa. Com a sua experiência política nesta Casa, sempre contribuiu e muito para que nós pudéssemos tomar as melhores decisões. Então, realmente, só para lhe agradecer e lhe dizer que Vossa Excelência será sempre uma referência para a minha vida pública e que Vossa Excelência terá um amigo lá na Câmara”, frisou.

O deputado Tony Medeiros (PL) também reconheceu a atuação de Ricardo Nicolau, especialmente no período em que ele presidiu a Casa Legislativa.

“Eu tive a oportunidade de ser deputado na 17ª Legislatura, quando você foi presidente desta Casa. E sempre foi uma pessoa simples, acessível, humilde e sempre tentou ajudar em tudo aquilo que fosse possível. Eu conheço muita gente, Ricardo, muita gente mesmo que a sua família ajudou e ajuda. Eu tenho certeza de que você vai dar um passo bem maior. E esse é um momento de reagrupar todas as suas forças, traçar uma nova estratégia e, se Deus quiser, quero ver você ainda um dia governador do Estado do Amazonas”, declarou.

Também se manifestaram durante o discurso os deputados Saullo Vianna (UB), Alessandra Campêlo (PSC), Dermilson Chagas (Republicanos), Serafim Corrêa (PSB) e Therezinha Ruiz (PL).

Com informações da assessoria