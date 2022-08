Ricardo Nicolau recebe apoio do PSB de Serafim Corrêa, na disputa ao governo do Amazonas

Sigla anunciou adesão na convenção estadual realizada na tarde de hoje (4)

O candidato a governador do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), recebeu na tarde de hoje (4), o apoio do Partido Socialista Brasileiro no Amazonas (PSB/AM) para disputar as eleições deste ano. A aliança com a coligação “Nós, o Povo” foi formalizada pelo presidente do partido, deputado estadual Serafim Corrêa, durante a convenção da legenda na sede do partido, bairro Flores, zona norte de Manaus.

O candidato Ricardo Nicolau destacou a importância da aliança entre Solidariedade e PSB para novos projetos visando tirar o Amazonas do fundo do poço.

“O PSB é um partido que tem história, credibilidade e que vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para um projeto diferente para a cidade de Manaus. Agradeço a confiança do deputado Serafim Corrêa, que tem uma vitoriosa carreira política no nosso estado. O apoio de um partido da estatura do PSB é um grande estímulo para a nossa candidatura, que é baseada em unir pessoas para propor uma nova forma de governar e tirar o Amazonas do fundo do poço”, disse Ricardo Nicolau.

O deputado Serafim Corrêa disse que a decisão de apoiar Ricardo Nicolau se deu, principalmente, pela defesa firme dos mais de 500 mil empregos diretos e indiretos gerados pelas indústrias que atuam na Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Foi o Solidariedade que ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal defendendo a Zona Franca. O segundo motivo para o nosso apoio é a proposta de ampliação da atividade econômica do Amazonas que não se dará sem a Zona Franca. A decisão de apoiar o candidato Ricardo Nicolau foi por unanimidade”, ressaltou.

É a segunda vez que o PSB apoia Ricardo Nicolau a um cargo majoritário. Em 2020, o partido também fez parte da coligação pela qual o candidato concorreu à eleição para a prefeitura de Manaus.

Trajetória

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Com informações da assessoria