Ricardo Nicolau reafirma candidatura ao governo e marca convenção para o dia 31

Ao jornal O Globo, o pré-candidato afirmou que não há nenhuma possibilidade de retirar a candidatura

Em entrevista ao jornal O Globo de hoje (25), o deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) reafirmou que a sua pré-candidatura ao governo do Amazonas está mantida para as eleições deste ano e que não há possibilidade de retirá-la. Ainda segundo a publicação, movimentos de caciques políticos locais tentam minar a pré-candidatura do parlamentar, que será oficializada na convenção estadual Solidariedade no próximo domingo (31).

“Não há nenhuma possibilidade de eu retirar a candidatura ou de ser vice de qualquer um dos demais candidatos. Não estou buscando colocação política. Quero defender um projeto para tirar o Amazonas do fundo do poço em que está há 40 anos”, declarou Ricardo Nicolau ao Globo.

Na pré-campanha, aponta O Globo, Ricardo Nicolau tem feito críticas tanto à gestão atual, de Wilson Lima, quanto a governos anteriores.

“Quero poder usar toda a minha experiência no setor privado e no público para ser o gestor que o Amazonas precisa. Está na hora de dar um basta a essa forma ultrapassada de governar dos caciques há mais de 40 anos. Eles já tiveram oportunidade, mas nada fizeram para melhorar de verdade a vida das pessoas”, ressalta.

Convenção

O evento oficial que marcará o lançamento da campanha de Ricardo Nicolau a governador do Amazonas já está marcado: será no dia 31 de julho, de 9h às 13h, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus. A convenção também vai definir os candidatos aos demais cargos na eleição proporcional.

Para o pré-candidato Ricardo Nicolau, o Amazonas merece ter um novo projeto de desenvolvimento que garanta emprego, renda, e um futuro diferente para a população.

“Eu vejo nas ruas que o povo do Amazonas ainda quer mudança, mas não uma mudança feita de qualquer jeito, e é por isso que a minha pré-candidatura se coloca como alternativa viável e segura. Quero poder usar toda a minha experiência no setor privado e no público para ser o gestor que o Amazonas precisa. Está na hora de dar um basta a essa forma ultrapassada de governar dos caciques”, destaca o pré-candidato.

Com mais de 30 anos de experiência na gestão privada, Ricardo Nicolau disse que sua candidatura será independente e com um diferencial em relação aos demais postulantes ao cargo de chefe do Executivo, porque representa uma transformação segura para o Amazonas, com propostas viáveis para transformar a vida dos amazonenses.

O presidente estadual do Solidariedade, deputado federal Bosco Saraiva, ressaltou a experiência de Ricardo Nicolau.

“Dia 31 do corrente mês estaremos realizando a nossa convenção em que homologaremos o nome do nosso deputado Ricardo Nicolau como candidato ao governo do Amazonas para trazer com sua juventude e experiência política o retorno da esperança de dias melhores para nosso povo”, afirma.

Trajetória

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Partido

O Solidariedade foi criado em 2013, com o objetivo de combater desigualdades e ajudar aqueles que mais precisam. A legenda faz política baseada no diálogo, buscando uma parceria de compromisso que favoreça o bem comum. Recentemente, a legenda foi a única a ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra dois decretos federais que ameaçavam 500 mil empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com informações da assessoria