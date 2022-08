Ricardo Nicolau quer criar centro de cuidados a dependentes químicos em hotel desativado

Projeto de ressignificação de hotel abandonado em centro de cuidados para dependentes químicos foi apresentado durante encontro com moradores do bairro Santa Etelvina

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade / PSB), Ricardo Nicolau 77, anunciou que o Amazonas terá o maior e melhor centro público de reabilitação para dependentes químicos do país. O projeto foi apresentado por Ricardo Nicolau e sua candidata a vice, professora Cristiane Balieiro (PSB), durante uma reunião com mais de 400 moradores do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

A proposta de Ricardo Nicolau é utilizar a estrutura de um hotel abandonado que foi arrendado pelo governo do Estado na rodovia AM-010, após os proprietários do estabelecimento não quitarem as dívidas com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

“Era um hotel grande que está abandonado. Se Deus me der oportunidade, vamos transformá-lo no maior e melhor centro público de reabilitação do Brasil. É preciso tratar aquelas pessoas que, infelizmente, entraram no mundo das drogas. É uma questão de saúde pública. Infelizmente, cada vez mais jovens estão sendo aliciados pelo tráfico ”, disse.

Resgate dos jovens

Em seu plano de governo, Ricardo Nicolau propõe investimentos em educação, esporte e liberdade para desenvolver todo o seu potencial criativo e empreendedor da juventude amazonense.

“Eles precisam de apoio para se livrar da dependência do álcool e das droga e nós daremos o suporte especializado para que tenham de volta sua vida plena. Vamos levar tecnologia para as salas de aula, valorizar o professor e incentivar o empreendedorismo digital para fazer com que os nossos jovens possam ajudar a tornar o estado cada vez mais forte”, ressalta.

O candidato também propõe o ensino básico com iniciação tecnológica em convênio com as prefeituras. Nas escolas estaduais do ensino médio, a ideia é qualificar os adolescentes e jovens estudantes especificamente para o mercado digital.

“A nossa educação precisa ter mais qualidade e investimentos em tecnologia. Hoje, existe uma alternativa para fazer uma verdadeira transformação na educação. Eu sei de todas as dificuldades nas escolas, mas é possível mudar”, declarou Cristiane Balieiro, professora na rede estadual de ensino e em cursos preparatórios para vestibular.

