Ricardo Nicolau lança projeto para transformar a região portuária em centro turístico

No primeiro dia de campanha, Ricardo Nicolau faz caminhada no Centro, conversa com apoiadores e lança projeto para impulsionar o turismo

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, iniciou a campanha eleitoral com uma caminhada pelas ruas do Centro Histórico de Manaus na manhã de hoje (16). O candidato e a sua vice, professora Cristiane Balieiro, foram bem recebidos pela população nos comércios, na área da Manaus Moderna e no mercado municipal Adolpho Lisboa.

“Hoje é o reinício de uma nova história que nós, o povo, vamos escrever. A nossa caminhada, se Deus quiser, vai apresentar à população um futuro diferente, mais próspero para trazer oportunidades. Vamos cuidar das pessoas. Iniciamos essa jornada no Centro Histórico, aprendendo com o nosso passado para criar um futuro de desenvolvimento”, ressaltou Ricardo Nicolau.

Professora da rede pública de ensino e ativista da luta feminina, Cristiane Balieiro destacou que a campanha será marcada por pautas e propostas que possam trazer melhoria de vida para todos. “Venham comigo e com Ricardo Nicolau. Vamos pensar na mulher, na juventude e no empreendedorismo. A nossa caminhada começa aqui e vamos juntos fazer do Amazonas um estado melhor para todos”, convocou.

Durante a caminhada, Ricardo e Cristiane conversaram com as pessoas e receberam manifestações de apoio de todas as idades. O aposentado Raimundo Nonato, que fazia compras no mercado Adolpho Lisboa, disse que Ricardo Nicolau é o candidato capaz de defender os reais interesses do Amazonas.

Novo complexo multiuso

Em seu primeiro ato de campanha, Ricardo Nicolau reiterou o seu compromisso com a geração de emprego e renda e com ações que promovam o desenvolvimento do Amazonas, como a revitalização do Centro. O candidato anunciou a construção de um complexo multiuso para transformar a região portuária em um dos principais centros turísticos do Amazonas.

“A Manaus Moderna e a região do porto podem ser um grande cartão postal. Iniciamos a campanha ouvindo as pessoas e apresentando um projeto para revitalizar o Centro, para que se torne um grande atrativo de turismo, mas acima de tudo, que dê condições dignas de embarque e desembarque para os nossos irmãos do interior e que melhore o serviço de carga e descarga”, explicou.

O plano de governo de Ricardo Nicolau prevê, na região do porto de Manaus, um complexo multiuso com marinas seca e molhada, aquário da Amazônia, roda gigante, hotéis, shoppings, centro de convenção, galerias de lojas, escritórios de serviços, terminais para atração de navios de cruzeiros e da navegação regional, além de áreas para embarque e desembarque de passageiros, alamedas e praças verdes, restaurantes, consultórios médicos e demais serviços de saúde.

“Essa será a largada para a transformação de Manaus na porta de entrada do turismo de natureza, pesca esportiva, observação de pássaros e turismo de eventos. Uma intervenção urbanística em 300 mil metros quadrados financiados por recursos próprios do Estado e por investimentos privados”, ressaltou.

Com informações da assessoria