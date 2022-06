Ricardo Nicolau é o deputado que mais destinou verbas e emendas para saúde, diz SES-AM

O deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) foi o parlamentar que mais destinou verbas para o sistema de saúde do Amazonas em 2021 e lidera o ranking dos deputados com o maior número de emendas para a área no primeiro quadrimestre deste ano. Os dados fazem parte de um relatório apresentado nesta semana pela própria Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), durante uma audiência pública virtual realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Pelo documento, Ricardo Nicolau destinou mais de R$ 5 milhões em emendas para o sistema de saúde no ano passado. Só para o hospital Adriano Jorge, o deputado investiu mais de R$ 627 mil para melhorar o atendimento na unidade de saúde referência em cirurgias eletivas e que dá suporte ao Pronto-Socorro 28 de Agosto e ao Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado.

Somente para a Fundação Cecon, referência no atendimento às pessoas com câncer, o deputado enviou R$ 3,5 milhões naquele ano. Deste montante, R$ 3,2 milhões foram destinados para as obras de construção e para a aquisição de equipamentos hospitalares específicos para a estruturação do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero (Cepcolu).

Idealizado pela ginecologista Mônica Bandeira de Mello, da FCecon, o Cepcolu foi projetado para fazer o tratamento ambulatorial de lesões pré-cancerosas. Ricardo Nicolau, que é vice-presidente da Comissão de Saúde, afirma que é preciso garantir que a unidade saia do papel e cobrou do governo estadual celeridade no andamento das obras.

“Vergonhosamente, o Amazonas lidera o ranking nacional do câncer do colo uterino, que é 100% evitável. No ano passado, eu fiz as emendas, em conjunto com os profissionais da Fundação Cecon, para mudar essa realidade. Essa obra é resultado da luta da Dra. Mônica Bandeira de Mello e do Dr. Gerson Mourão e me sinto honrado em participar. Essa construção é urgente, pois ajuda a salvar vidas. Agora, o governo precisa fazer funcionar e entregar logo esse centro para as mulheres amazonenses”, ressaltou.

Preventivos para mulheres dos 62 municípios

Este ano, o deputado Ricardo Nicolau é o parlamentar que tem o maior número de emendas para a saúde, 41 ao todo, que somam mais de R$ 4,6 milhões nos quatro primeiros meses de 2022, conforme o relatório da SES-AM. Parte dessas emendas foi para custear a realização de exames preventivos para o diagnóstico do câncer de colo de útero e outras doenças em mulheres de todas as 62 cidades do Amazonas.

“Essa é a prova de que é possível fazer mais pela a saúde do nosso estado, que dá para melhorar o atendimento para a nossa gente. O Amazonas vem batendo todos os recordes de arrecadação e, mesmo assim, há filas em cirurgias e hospitais com equipamentos quebrados. Isso é inadmissível. Com saúde não se brinca. Precisamos tirar a saúde da UTI”, afirmou Ricardo Nicolau.

