Ricardo Nicolau aproveita Dia dos Pais em feiras e anuncia projetos de geração de renda

O candidato ao governo do Amazonas visitou duas feiras da zona leste de Manaus

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade / PSB), Ricardo Nicolau, esteve hoje (14), nas feiras do São José e do Produtor, ambas na zona leste da capital. O candidato, acompanhado de sua vice, a professora Cristiane Balieiro (PSB), reafirmou o compromisso da chapa em promover ações de governo para gerar emprego e renda e, assim, fazer com que os pais possam sustentar suas famílias em meio à alta do preço dos alimentos.

Ricardo Nicolau disse que o impulso ao crescimento econômico do Amazonas também passa pelo incentivo ao micro e pequeno empreendedor.

“O nosso compromisso é com o desenvolvimento do estado para criar oportunidades, principalmente de emprego para que pais e mães possam sustentar suas famílias com o suor do seu trabalho. Conversamos com muitos empreendedores que estão aqui na feira ajudando a girar a economia”, disse.

O candidato a governador se compromete ac promover, caso esteja à frente da gestão do Estado, o incentivo ao empreendedorismo, com lançamento de linhas de financiamento para micro e pequenas empresas.

Auxílio Estadual

Ricardo Nicolau já havia anunciado a proposta de uma nova política de produção de alimentos baseada no apoio ao produtor rural local e incentivo ao empreendedorismo. Além disso, o candidato se comprometeu com o aumento de R$ 150 para R$ 300 do valor do Auxílio Estadual para famílias de baixa renda, que também serão beneficiadas com políticas de qualificação profissional.

“Precisamos combater com muita força a fome que se alastra no país e, por isso, vamos aumentar o valor do Auxílio Estadual. Precisamos colocar comida no prato das pessoas. O povo tem pressa”, declarou.

Pela proposta de Ricardo Nicolau, o reajuste do valor do Auxílio Estadual é possível fazendo uma gestão com eficiência e equilíbrio com redução da máquina pública, priorizando gastos e combatendo a corrupção. O candidato já havia anunciado um projeto de Lei para zerar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em todas as compras feitas pelo cartão do Auxílio Estadual.

Ricardo Nicolau lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro. O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

Com informações da assessoria