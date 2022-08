Ricardo Nicolau anuncia que reduzirá alíquota do ICMS sobre combustíveis em 2023

Nicolau também afirmou que o interior ganhará uma política específica para manter o preço da gasolina

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau 77, anunciou que a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis cairá para 17% em 2023 caso seja eleito. A ideia é viabilizar preços mais baixos para consumidores em todo o estado.

Ricardo Nicolau também planeja uma política de preços dos combustíveis específica para o interior, com a finalidade de reduzir os custos de transporte e alimentos nos municípios. O anúncio foi feito durante entrevista concedida pelo candidato a uma emissora de rádio local.

“É fundamental o combustível mais barato porque ele interfere diretamente no bolso dos consumidores. A alíquota do ICMS hoje sobre os combustíveis é menor porque o governo federal obrigou um limite de 17% a 18%. Podemos rever a situação atual, principalmente para o interior do estado, onde o preço da gasolina é ainda mais absurdo”, declarou.

Atualmente, a alíquota adotada pelo Estado é de 18% e isso ocorreu após a Lei Federal Complementar nº 192/22, que reduziu o imposto sobre combustíveis, inclusive importados, até dezembro deste ano. Antes da lei, o percentual era de 25%, o que tornava o combustível mais caro para os consumidores.

Para compensar uma eventual queda de arrecadação com a alíquota a 17%, Ricardo Nicolau propõe a utilização de instrumentos para combater a corrupção e o desperdício do dinheiro público.

“Vamos fazer o dever de casa. Vamos combater a corrupção com todos os mecanismos possíveis. Vamos acabar com o desperdício com decisões firmes”, anunciou.

Eficiência para fazer mais

Ricardo Nicolau destaca, ainda, que fará uma gestão eficiente para que o dinheiro público seja usado para melhorar a vida das pessoas.

“Vamos reduzir o custeio do estado para fazer investimentos e assim gerar emprego. Para desenvolver o estado, precisa de competência, vontade política e independência, porque se o candidato vai amarrado para a eleição ele vira uma marionete nas mãos dos outros. Eu escolhi o caminho da independência. O meu compromisso é com a população do meu estado”, declarou.

Nós, o povo

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

O candidato lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

Com informações da assessoria