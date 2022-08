Ricardo Nicolau anuncia projeto para incentivar o comércio e reduzir preço de alimentos

Candidato ao governo quer aumentar a produção rural local para baratear alimentos na capital e gerar empregos no interior.

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/ PSB), Ricardo Nicolau visitou hoje (13), a feira modelo da Compensa. Acompanhado de sua vice, a professora Cristiane Balieiro (PSB), o candidato conversou com os feirantes e, também, com comerciantes do mini Shopping da Compensa e propôs uma nova política de produção de alimentos baseada no apoio ao produtor rural local e incentivo ao empreendedorismo.

A proposta foi lançada pelo candidato a governador após os permissionários pedirem apoio para que possam garantir a chegada de alimentos e produtos a um preço mais em conta. Eles relataram que, devido à alta da inflação, está cada vez mais difícil manter a margem de lucro sem perder clientes.

“É necessário produzir aqui no Amazonas boa parte do que consumimos. Eu não quero mais comer goma de tapioca do Paraná ou do Mato Grosso do Sul e nem peixe de Rondônia ou Roraima. Tudo chega mais caro aqui. Com apoio técnico e investimento em mecanização, vamos modernizar a nossa produção rural e, assim, vamos gerar renda no interior e fazer com que os alimentos possam chegar mais baratos nas feiras”, explicou Ricardo Nicolau.

Ricardo Nicolau também pretende promover, se eleito governador, o incentivo ao empreendedorismo, com lançamento de linhas de financiamento para micro e pequenas empresas.

“Conversando com as pessoas, vi a necessidade de incentivar o comércio, o empreendedorismo e fazer com que a economia fique mais forte. Precisamos gerar emprego e renda para que o cidadão possa consumir mais e sustentar sua família. O Estado tem a Afeam (Agência de Fomento do Estado do Amazonas), que precisa ampliar o incentivo ao empreendedor. Isso vai acontecer. É um compromisso que assumo”, assegurou.

Ao lado de Ricardo Nicolau, a professora Cristiane Balieiro reforçou o compromisso da coligação em ouvir as pessoas e construir coletivamente as soluções para os problemas do Amazonas.

“Foi muito bom ver a boa receptividade das pessoas. É importante ouvir as pessoas, dialogar e entender os problemas. O apoio para os empreendedores é fundamental para que eles possam voar. As pessoas também pediram melhorias na área da educação e saúde. Eu e o Ricardo Nicolau sabemos como resolver e estamos somando forças para isso”, afirmou a candidata a vice-governadora.

A Coligação ‘Nós, Povo’ possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

Com informações da assessoria