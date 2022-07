Ribeirinhos e indígenas do AM participam da maior feira de artesanato da América Latina

O Jirau da Amazônia, loja virtual no marketplace da Americanas S.A., em parceria com comunidades tradicionais, Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e Associação Zagaia, participa até o próximo domingo, 17 de julho, da 22ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) em Olinda, Pernambuco.

A feira, considerada a maior do ramo de artesanato da América Latina, reúne a cada ano a produção de artesãos e artesãs de Pernambuco, e de outros estados com o objetivo de valorizar a cultura dos artistas populares e proporcionar o contato direto com compradores.

Criado com o objetivo de alavancar o empreendedorismo de comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia, além de ampliar o impacto positivo da Americanas S.A. na região, o Jirau é uma das iniciativas do pilar ambiental da estratégia ESG da companhia em linha com a Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas (ONU).

No Jirau da Amazônia são vendidos produtos sustentáveis como acessórios, artigos de decoração, artesanatos e peças decorativas produzidas com insumos naturais, sementes, fibras e madeiras de reaproveitamento para todo o Brasil, por meio do site www.americanas.com.br/marca/jirau. Toda a produção é feita de forma sustentável com materiais reaproveitados da floresta.

A iniciativa já impactou 319 artesãos e produtores, mais de 220 famílias distribuídas em 25 grupos produtivos de aproximadamente 30 comunidades ribeirinhas e indígenas do estado do Amazonas.

O gerente do Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis na Amazônia (Pensa) da FAS, Wildney Mourão, relata que as expectativas de vendas são altas, pois a feira é internacionalmente reconhecida no universo dos produtos feitos à mão e tem previsão de grande público do Brasil e do exterior, que há dois anos não tem a oportunidade de participar do evento por conta da pandemia.

No espaço Jirau da Amazônia – o presente é sustentável, os clientes podem encontrar produtos como fruteiras, cestos, jogos americanos, abanos, colares, pulseiras, bolsas, luminárias, redes, óculos e outras peças. Os valores variam de R$ 20 a R$ 500.

Uma novidade apresentada pelo Jirau da Amazônia na Fenearte é o modelo de comercialização de produtos que acontece de forma híbrida (física e digital) em que clientes e lojistas têm a opção de escolher a modalidade de compra que melhor o atende.

“A ideia é oferecer opções de compra facilitada, o cliente escolhe se quer comprar na feira e já levar seu produto de forma física ou se deseja comprar de forma digital e receber em sua casa por meio do sistema de entrega para todo Brasil, que conta com a parceria da Americanas”, afirma Wildney.

“Construímos um bom planejamento para qualificar a participação do Jirau da Amazônia nesse grande evento e esperamos comercializar de forma direta mais de 300 produtos artesanais, e sustentáveis da Amazônia. Além disso, 100% do lucro é reinvestido no próprio projeto e na recompra de produtos dos grupos de artesanato que compõem a rede Jirau da Amazônia”, complementa o gerente.

Ribeirinhos na Fenearte

Entre os principais grupos de artesãos do Jirau da Amazônia está o Surisawa, da comunidade indígena Nova Esperança, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, no município de Manaus/AM.

Um dos integrantes, o artesão Joarlison Garrido, está participando da Fenearte. Indígena da etnia baré, ele destaca a importância que o artesanato desempenha na vida do seu povo.

“Essa atividade nos ajuda no fortalecimento dos nossos valores éticos, principalmente no que diz respeito ao sentido de coletividade e união, que são os valores que sustentam o povo Baré. Por isso, o artesanato não é valorizado somente pelo trabalho e obra bem-feita, mas também pelo o que significa para a nossa gente. É um significado imensurável”, compartilha.

Formado em 2017, o Grupo de Artesanato Surisawa surgiu com o objetivo de acessar novos mercados e desenvolver a economia da comunidade. “Surisawa” no dialeto Baré significa alegria ou sorriso, que é uma característica de trabalho do grupo. Entre os diversos produtos feitos pelos artesãos se destacam os abanos, arraias, remos, chaveiros, colares e bolsas produzidas com a matéria prima disponível na região, como madeira de itaúba, muirapiranga, roxinho e sementes beneficiadas na comunidade.

Sobre Associação Zagaia

É uma entidade sem fins lucrativos que, há mais de 15 anos, atua na região amazônica no desenvolvimento de projetos na área de economia criativa, onde projetos e ações têm como foco a erradicação da pobreza, a luta pela igualdade de gênero, a promoção do crescimento econômico, do direito ao trabalho decente e a redução da desigualdade no Estado do Amazonas.

Com informações da assessoria